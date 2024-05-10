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Евровидение 2024: все финалисты и где смотреть прямую трансляцию конкурса

«Евровидение» пройдет в шведском Мальме 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евровидение.
Фото Global Look Press

Финал 68-го конкурса песни «Евровидение» пройдет в Мальме (Швеция) в субботу, 11 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В финале выступят 26 участников, из них 20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор. Таким образом, зрители увидят выступление представителей следующий государств: Греции, Швейцарии, Австрии, Латвии, Грузии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Армении, Израиля, Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии, Люксембурга, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Швеции.

В России официальной трансляции «Евровидения» не будет. Европейский вещательный союз проведет прямую трансляцию финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

Россия не принимает участие в конкурсе из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) от 25 февраля 2022 года.

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