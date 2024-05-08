Акция «Бессмертный полк»: как принять участие в День Победы 9 мая 2024
Традиционная акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы в 2024 году не состоится из-за соображений безопасности. Но организаторы предлагают разные форматы, например, онлайн. К акции можно присоединиться с 1 по 12 мая.
Сайт «Бессмертного полка»
В четверг, 9 мая, состоится онлайн-шествие на официальном сайте «Бессмертного полка», а также на странице движения «ВКонтакте». Портреты также можно будет увидеть на медиафасадах и экранах в городах России. Для этого необходимо разместить снимки и биографию на сайте.
«Галерея памяти»
На сайте для поиска участников войны можно разместить портрет ветеранов ВОВ.
«Стена памяти»
Можно разместить фото участника ВОВ на специально-установленных стендах в образовательных учреждениях. Отмечается, что в школах их не уберут до конца учебного года.
«Портрет героя на одежде и личном транспорте»
Это популярный в последние несколько лет формат. Фотографии родственников можно нанести на футболке и отправится гулять по вашему городу. Также многие автомобилисты размещают снимки на своем автомобиле. Но помните, что фотография не должна мешать обзору.
Социальные сети
Размещайте фото и биографию ваших родственников в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. Также можно заменить свой аватар на фотографию ветерана.