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Будет ли салют на День Победы: что известно о праздновании 9 мая в Москве

Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет в Москве 9 мая
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9 мая в Москве пройдет салют.
Фото Global Look Press

9 мая 2024 года в России отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В Москве празднование завершится традиционным салютом на юго-западе столицы, который начнется в 22.00. Ожидается, что красочное шоу продлится около десяти минут.

Для наблюдения за салютом на 9 мая можно использовать следующие локации: парк Победы на Поклонной горе, смотровую площадку МГУ, а также Лужнецкую набережную у стадиона «Лужники». На Воробьевых горах выбирайте смотровую площадку: вход на нее бесплатный.

Станция метро «Воробьевы горы» будет работать с 16.00 до 20.30 для пассажиров. Московская канатная дорога также изменит график работы.

Ознакомиться подробнее с информацией о праздничном салюте 9 мая в Москве в честь Дня Победы можно по ссылке на наш материал.

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