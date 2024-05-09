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Какие улицы перекроют в Москве в День Победы: информация на 9 мая

В Москве в День Победы 9 мая перекроют ряд улиц
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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День Победы в России празднуют 9 мая.
День Победы в России празднуют 9 мая.
Фото Global Look Press

9 мая в Москве будет временно ограничено движение транспорта в центре и на юго-востоке столицы в связи с проведением Парада Победы. В четверг будет праздноваться 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

В Москве с 05.00 до 08.00 перекроют дороги:

— в Проектируемом проезде № 3502;

— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;

— на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;

— на Таганской площади;

— в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;

— на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;

— на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;

— на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;

— на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;

— на Самотечной эстакаде;

— на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;

— в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;

— на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;

— в Маяковском тоннеле;

— на Большой Садовой улице;

— на Садовой-Кудринской улице;

— на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.

На этих участках нельзя будет припарковаться до 13.00.

Перекрытия движения в связи с проведением городских мероприятий 9 мая.
Перекрытия движения в связи с проведением городских мероприятий 9 мая.
Фото Дептранс Москвы

С 05.30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные города. Ограничения введут:

— на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;

— на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;

— в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;

— на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

— на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;

— в Театральном проезде;

— на Новой и Старой площадях;

— в Китайгородском проезде;

— на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на Большой Никитской улице от Моховой улицы до Романова переулка;

— в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.

Здесь также будет запрещена парковка до 13.00.

С 10.00 до окончания мероприятия повторно закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать по участкам, расположенным:

— на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;

— на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовой-Спасской, Старой Басманной и Земляной Вал;

— в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;

— на Таганской площади;

— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.

В местах временных ограничений запрещена парковка до 13.00.

После Парада Победы будет ограничено движение с 17.00 мск для возвращения военной техники на места дислокации в следующих местах:

  • проектируемый проезд №3502;
  • Волгоградский проспект от ТТК до МКАД;
  • МКАД, внутренняя сторона, от Волгоградского проспекта до Можайского шоссе.
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