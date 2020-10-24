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Миранда Маверик: «Тот удар локтем меня саму шокировал тем, какое рассечение он открыл»

20:36
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Американка Миранда Маверик заявила, что ставила перед собой задачу досрочно победить на турнире UFC 254 Лиану Джоджуа.

«Я говорила Уайту, что хочу показать досрочную победу и он такой: «Вот это финиш», — цитирует Маверик MMA Junkie. —  Я хотела показать, что могу проявить себя и в стойке. Я рада, что показала, что мои навыки есть в любой области. Я лучшая в дивизионе.

Тот удар локтем меня саму шокировал тем, какое рассечение он открыл, поэтому я сразу продолжила атаку».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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