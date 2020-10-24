Миранда Маверик: «Тот удар локтем меня саму шокировал тем, какое рассечение он открыл»

Американка Миранда Маверик заявила, что ставила перед собой задачу досрочно победить на турнире UFC 254 Лиану Джоджуа.

«Я говорила Уайту, что хочу показать досрочную победу и он такой: «Вот это финиш», — цитирует Маверик MMA Junkie. — Я хотела показать, что могу проявить себя и в стойке. Я рада, что показала, что мои навыки есть в любой области. Я лучшая в дивизионе.

Тот удар локтем меня саму шокировал тем, какое рассечение он открыл, поэтому я сразу продолжила атаку».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).