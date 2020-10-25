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«Если меня опередит тот, кто лишь трижды защитил титул, то я и не знаю, что думать». Джонс раскритиковал Хабиба

12:05
Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи. Фото Instagram
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на заявления о том, что Хабиба Нурмагомедова могут признать лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории. Американец в Twitter в переписке с пользователями объяснил, почему он лучше.

«Если меня опередит тот, кто лишь трижды защитил титул, то я и не знаю, что думать. У меня 15 титулов, у Хабиба — 4. С чего его называть лучшим? Если это случится, то это неуважение ко мне, моей семье и команде», — написал Джонс.

Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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