«Если меня опередит тот, кто лишь трижды защитил титул, то я и не знаю, что думать». Джонс раскритиковал Хабиба

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на заявления о том, что Хабиба Нурмагомедова могут признать лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории. Американец в Twitter в переписке с пользователями объяснил, почему он лучше.

«Если меня опередит тот, кто лишь трижды защитил титул, то я и не знаю, что думать. У меня 15 титулов, у Хабиба — 4. С чего его называть лучшим? Если это случится, то это неуважение ко мне, моей семье и команде», — написал Джонс.

Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры.

