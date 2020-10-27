Даниэль Кормье: «Хабиб не хотел причинять боль Гэтжи на глазах у его родителей»

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не хотел причинять боль Джастину Гэтжи на глазах его родителей.

— Армбар — его любимый прием, любимый прием его отца, — приводит слова Кормье ESPN. — Но он всю неделю слышал, как Джастин говорил, что никогда не постучит. Хабиб не хотел причинять ему боль на глазах у его родителей, поэтому он просто сделал треугольник.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.