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Даниэль Кормье: «Хабиб не хотел причинять боль Гэтжи на глазах у его родителей»

11:09
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Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не хотел причинять боль Джастину Гэтжи на глазах его родителей.

— Армбар — его любимый прием, любимый прием его отца, — приводит слова Кормье ESPN. — Но он всю неделю слышал, как Джастин говорил, что никогда не постучит. Хабиб не хотел причинять ему боль на глазах у его родителей, поэтому он просто сделал треугольник.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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