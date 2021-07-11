Знаменитая походка Макгрегора в октагоне перед боем с Порье. Видео
07:21
Ирландский боец Конор Макгрегор появился в октагоне перед главным поединком UFC 264 против американца Дастином Порье.
После появления в октагоне Макгрегор исполнил свою фирменную походку.
You know what it is ?— UFC (@ufc) July 11, 2021
[ @TheNotoriousMMA | #UFC264 LIVE NOW on E+ PPV: https://t.co/DZxtGSEqWu ] pic.twitter.com/igA7q3S1v9
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
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