Знаменитая походка Макгрегора в октагоне перед боем с Порье. Видео

Ирландский боец Конор Макгрегор появился в октагоне перед главным поединком UFC 264 против американца Дастином Порье.

После появления в октагоне Макгрегор исполнил свою фирменную походку.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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