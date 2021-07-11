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Знаменитая походка Макгрегора в октагоне перед боем с Порье. Видео

07:21
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Ирландский боец Конор Макгрегор появился в октагоне перед главным поединком UFC 264 против американца Дастином Порье.

После появления в октагоне Макгрегор исполнил свою фирменную походку.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

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Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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