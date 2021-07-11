Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Бернс победил Томпсона в со-главном бою на UFC 264

07:03

Бразильский полусредневес Гилберт Бернс победил американца Стивена Томпсона в со-главном бою на UFC 264. Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу бразильца.

34-летний Бернс имеет такой профессиональный рекорд: 23 боя, 19 побед и четыре поражения.

38-летний Томпсон провел 21 бой, в которых одержал 16 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье
Хабиб написал о поражении Макгрегора от Порье из-за травмы: «Добро всегда побеждает зло»
Макгрегора унесли на носилках с арены после травмы в бою с Порье. Видео
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд