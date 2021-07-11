Бернс победил Томпсона в со-главном бою на UFC 264

Бразильский полусредневес Гилберт Бернс победил американца Стивена Томпсона в со-главном бою на UFC 264. Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу бразильца.

34-летний Бернс имеет такой профессиональный рекорд: 23 боя, 19 побед и четыре поражения.

38-летний Томпсон провел 21 бой, в которых одержал 16 побед при четырех поражениях и одной ничьей.