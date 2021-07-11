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Порье – Макгрегор
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Макгрегор оступился в первом раунде боя с Порье и сломал голеностоп

07:28
Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда.
Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда.
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Ирландский боец Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда поединка UFC 264 против американца Дастина Порье.

Ирландец неудачно сделал шаг назад, оступился и после того, как нога ужасно подвернулась, упал. Макгрегор получил несколько ударов до окончания раунда, после чего бой был официально остановлен.

После решения врачей о том, что Конор не сможет завершить бой, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.

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Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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