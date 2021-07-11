Макгрегор оступился в первом раунде боя с Порье и сломал голеностоп

Ирландский боец Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда поединка UFC 264 против американца Дастина Порье.

Ирландец неудачно сделал шаг назад, оступился и после того, как нога ужасно подвернулась, упал. Макгрегор получил несколько ударов до окончания раунда, после чего бой был официально остановлен.

После решения врачей о том, что Конор не сможет завершить бой, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.