Макгрегор оступился в первом раунде боя с Порье и сломал голеностоп
07:28
Ирландский боец Конор Макгрегор сломал голеностоп в концовке первого раунда поединка UFC 264 против американца Дастина Порье.
Ирландец неудачно сделал шаг назад, оступился и после того, как нога ужасно подвернулась, упал. Макгрегор получил несколько ударов до окончания раунда, после чего бой был официально остановлен.
После решения врачей о том, что Конор не сможет завершить бой, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.
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