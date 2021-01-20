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Конор Макгрегор — Дастин Порье: когда пройдет бой UFC 257

23:00
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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24 января Конор Макгрегор (22-4) и Дастин Порье (26-6) проведут бой в легком весе на турнире UFC 257. Мероприятие пройдет на арене «Бойцовский остров» около Абу-Даби (ОАЭ).

Поединки раннего предварительного карда начнутся в 02.15 (мск) в воскресенье. Бои предварительного карда стартуют в 04.00, основной — в 06.00.

Главный поединок: Макгрегор — Порье, ориентировочное время начала: 08.00.

Букмекеры называют 32-летнего Конора фаворитом в бою с 32-летним Порье. Победу ирландца оценивают за коэффициент 1,35. За американца — 3,20.

Два боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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