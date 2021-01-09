24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби Конор Макгрегор проведет первый бой за год. Его соперником станет американец Дастин Порье.

Где пройдет бой

Поединок состоится на так называемом Бойцовском острове. Это специальная территория на острове Яс в Абу-Даби, куда допускаются только участники турниров UFC, их секунданты, сотрудники UFC, аккредитованные журналисты и обслуживающий персонал. Все регулярно проверяются на COVID-19. Зараженные тут же выселяются. Более того, если у человека отрицательный тест на коронавирус, но он контактировал с тем, у кого тест положительный, он мгновенно депортируется в другое место. В общем, правила на «Бойцовском острове» очень строгие. Но именно благодаря таким мерам предосторожности UFC и удается регулярно проводить шоу.

Впрочем, на этот раз на «Бойцовском острове» будет более многолюдно, чем обычно, — турнир пройдет со зрителями. Всего на арену будет допущено 2 тысячи человек. Билеты поступили в продажу в пятницу. Самый дешевый стоил 215 долларов, самый дорогой — 1350. Все они были раскуплены за несколько часов.

Конор Макгрегор

В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года, когда за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Тот бой прошел в полусреднем весе. Макгрегор грозился провести в 2020-м аж три поединка, но после встречи с Серроне не провел ни одного и даже на время завершил карьеру (вряд ли к этому кто-то отнесся всерьез).

За время отпуска Конор успел опубликовать в Twitter приватную переписку с президентом UFC Даной Уайтом (удивительно, но ирландец зачем-то просил у него бой с ветераном Диего Санчесом, чей пик давно прошел), показать гениталии туристке на Корсике, постричься наголо, а еще зачать третьего ребенка.

Осенью Макгрегор и Порье сами инициировали разговоры об их потенциальном бое — при помощи переписки в Twitter. Сначала речь шла о выставочном бое в Дублине, что казалось абсурдом (оба же на контракте с UFC, кто им разрешил бы?). В конце концов был заключен контракт на бой в UFC.

8 января Макгрегор выложил в Instagram коллаж с сами собой: слева стоит Конор, который бился с Серроне в 2020-м, а справа — Конор, который вышел против Эдди Альвареса в 2016-м. «Я бы уничтожил обе версии самого себя. Я серьезно. Абсолютно снес бы их обоих. 16 дней», — написал ирландец. Новый диетолог ирландца Тристин Кеннеди также уверяет, что Макгрегор находится в лучшей форме в карьере, а часть кемпа провел в Португалии, чего раньше никогда не делал (о диете Конора можно прочитать здесь). Однако бойцы перед каждым поединком говорят, что чувствуют себя прекрасно как никогда. Тренеры это подтверждают. Но после поражений риторика меняется: выясняется, что боец весь лагерь страдал от травм или вообще пил виски каждый день на неделе боя (как Макгрегор в октябре 2018-го).

Внешне Макгрегор выглядит прекрасно, но ММА — это драка, а не культуризм. Да, он снес Серроне быстро, но а) это было уже давно, б) победа над стареющим Ковбоем — не показатель топ-уровня. Важный момент: за последние четыре года Конор провел лишь два боя по правилам ММА, и это очень мало. На пользу такая низкая активность пойти никак не может. Тем не менее именно ирландец у букмекеров считается фаворитом боя (1 к 3).

Дастин Порье

Макгрегор и Порье уже дрались. Это было 27 сентября 2014 года — тогда Конор легко победил нокаутом в первом раунде. Правда, как выяснил наш корреспондент Никита Горшенин, Дастин успел выбить ему зуб левым кроссом. В 2015-м Макгрегор стал чемпионом в полулегком весе, в 2016-м — в легком, потом лишился поясов из-за простоя, заработал огромные деньги на боксерском бое с Флойдом Мейвезером, проиграл Хабибу... По сути, его рост как бойца остановился в 2016-м (если не в 2015-м).

Порье же прибавлял с каждым годом. Например, в 2017-м он победил Джима Миллера и Энтони Петтиса, в 2018-м — Джастина Гэтжи и Эдди Альвареса, в 2019-м — Макса Холлоуэя, став временным чемпионом в легком весе. Полноценным чемпионом стать не удалось — Хабиб оказался для него непроходимой преградой, хотя в бою с ним у Порье были свои опасные моменты — два крепких попадания в начале второго раунда и выход на гильотину в начале третьего.

В 2020-м же Дастин провел один бой. Зато какой это был бой! Они с австралийцем Дэном Хукером устроили страшную рубку, победителем из которой вышел Порье — он выиграл единогласным решением судей.

Если Серроне был проходным соперником для Макгрегора, то Порье — очень сложный. Это без преувеличения топ-боец легкого дивизиона.

Мнение эксперта

Фирас Захаби, тренер одного из лучших бойцов в истории ММА Жоржа Сен-Пьера:

«Дастин Порье — идеальный стилистически соперник для Макгрегора. Главное оружие Дастина — это его бокс. Ему придется использовать его, и я с трудом представляю, что Макгрегор не накажет его контрпанчем. Я считаю, что Макгрегор — лучший контрпанчер в истории UFC. Я не говорю «лучший контрударник». Имею в виду только отдельный элемент ударной техники — панчи. Адесанья — более комплексный ударник, он отличный кикер, но как контрпанчер Макгрегор сильнее Адесаньи.



Дастин может попробовать выйти на этот бой с очень нестандартным геймпланом. Например, сделать ставку на кики. Они оба левши, и Дастин может начать отбивать правую ногу соперника. Но я все равно думаю, что даже с дистанции киков Макгрегор сможет найти шанс для контрпанча. Сможет ли Дастин перевести его? Очень сложно сказать, у него никогда не было по-настоящему надежных, хороших тейкдаунов.



Я думаю, Макгрегор сделает дело в первых 2-2,5 раундах, один из его контрпанчей дойдет до цели. Но есть у Порье одно преимущество, мега-преимущество. Он сильнее духом. Я пересмотрел его бой с Хукером и был просто поражен, какой силой характера и волей к победе обладает Дастин. И если он выживет в первых раундах с Макгрегором, то дальше его шансы на победу будут огромными» (подкаст Tristar Gym).

Кто еще будет драться

Полный кард турнира UFC 257:

Конор Макгрегор (Ирландия, 22-4) — Дастин Порье (США, 26-6), легкий вес;

Дэн Хукер (Австралия, 20-9) — Майкл Чендлер (США, 21-5), легкий вес;

Джессика Ай (16-8) — Джоанн Калдервуд (16-6), наилегчайший вес (женщины);

Шейн Бургос (13-2) — Хаким Даводу (12-1-1), полулегкий вес;

Марина Родригес (Бразилия, 12-1-2) — Аманда Рибас (Бразилия, 9-1), минимальный вес (женщины);

Брэд Таварес (США, 12-3) — Антонио Карлос Джуниор (Бразилия, 10-4), средний вес;

Насрат Хакпараст (Германия, 12-3) — Арман Царукян (Армения/Россия, 15-2), легкий вес;

Оттман Азейтар (Марокко, 13-0) — Мэтт Фревола (США, 8-1-1), легкий вес;

Умар Нурмагомедов (Россия, 12-0) — Сергей Морозов (Казахстан, 17-3), легчайший вес;

Амир Албази (Швеция, 13-1) — Жалгас Жумагулов (Казахстан, 13-4), наилегчайший вес;

Халил Роунтри (США, 8-4) — Марчин Прачнио (Польша, 13-5), полутяжелый вес;

Эндрю Санчес (США, 13-5) — Махмуд Мурадов (Узбекистан, 24-6), средний вес;

Сара Макмэнн (США, 12-5) — Джулиана Пенья (США, 9-4), легчайший вес.

Во сколько начало

Бои раннего предварительного карда стартуют в 02.15 24 января по московскому времени, предварительного карда — в 04.00 (Мск), основного карда — в 06.00 (Мск). Скорее всего, Макгрегор и Порье выйдут в октагон в промежутке между 08.00 и 08.30 (Мск).

Где смотреть

Прямая трансляция турнира будет вестись на платформе UFC Fight Pass и на UFC TV (канал доступен на MORE TV, абонентам «Ростелеком» и в приложении Wink). При этом бои раннего предварительного карда будут транслироваться только на UFC Fight Pass. Вероятно, поединок Макгрегора и Порье покажет и один из федеральных телеканалов.