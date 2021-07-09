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Макгрегор — про бой с Порье: «Выброшу его голову на трибуны. Это будет убой скотины»

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Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего боя против Дастина Порье.

«Я занимаюсь этим делом для того, чтобы пробивать человеческие головы. В прошлый раз я хотел пробить пару дырок в его голове, в этот — хочу пробить пару дырок, а затем выбросить его голову на трибуны. Это будет убой скотины», — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу ESPN MMA.

Третий бой Макгрегора и Порье пройдет 10 июля в главном событии UFC 264. Во втором бою в январе этого года Порье нокаутировал соперника во 2-м раунде. В первом поединке в сентябре 2014-го ирландец выиграл нокаутом в 1-м раунде.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор, который состоится 11 июля. Начало эфира — 5.00 (время московское).

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Никита Горшенин все материалы автора

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