Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) считает, что проиграл только один бой в карьере.

«Я считаю, что мой рекорд в смешанных единоборствах — 19-1. Рекорд Дастина 13-2. Потому что я учитываю только нокауты. Только нокауты. Нокауты — наивысшая точка в этом бизнесе. Все эти е***** решения, стучания, сдачи — не в счет.

Они все знают, какая опасность исходит от меня — именно поэтому дагестанец прыгнул мне в ноги уже на 15-й секунде, а Дастин — на 20-й. Он прыгнул туда почти так же быстро, как дагестанец", — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу ESPN MMA.

Третий бой Макгрегора и Порье пройдет 10 июля в главном событии UFC 264.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Порье — Макгрегор, который состоится 11 июля. Начало эфира — 5.00 (время московское).