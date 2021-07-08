Дана Уайт: «Порье каждый день тренируется с дикарями. Он хочет забрать все, что есть у Конора»
Президент UFC Дана Уайт считает, что Дастин Порье более мотивирован, чем Конор Макгрегор, в преддверии их третьего поединка на UFC 264.
«Только Конор знает, какую работу над ошибками нужно было провести. Но я могу сказать, что Порье каждый день тренируется во Флориде с дикарями. Он хочет этого поединка больше всего на свете. Без сомнения, Порье будет более голоден, чем Макгрегор. Он хочет забрать все, что есть у Конора», — приводит Bjpenn слова Уайта.
Третий бой Макгрегор — Порье станет главным событием турнира UFC 264, который пройдет в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Порье — Макгрегор.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/dana-white-says-conor-mcgregor-is-taking-ufc-264-fight-against-dustin-poirier-a-lot-more-serious/
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