Дана Уайт: «Порье каждый день тренируется с дикарями. Он хочет забрать все, что есть у Конора»

Президент UFC Дана Уайт считает, что Дастин Порье более мотивирован, чем Конор Макгрегор, в преддверии их третьего поединка на UFC 264.

«Только Конор знает, какую работу над ошибками нужно было провести. Но я могу сказать, что Порье каждый день тренируется во Флориде с дикарями. Он хочет этого поединка больше всего на свете. Без сомнения, Порье будет более голоден, чем Макгрегор. Он хочет забрать все, что есть у Конора», — приводит Bjpenn слова Уайта.

Третий бой Макгрегор — Порье станет главным событием турнира UFC 264, который пройдет в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Порье — Макгрегор.