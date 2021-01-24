Макгрегор ответил на слова Хабиба о спарринге с детьми

Ирландец Конор Макгрегор после поражения в бою с американцем Дастином Порье ответил на комментарий чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин после поединка написал в Twitter: «Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности».

«Моя команда — все та же с самого первого дня, я ничего не менял. Такой твит показывает характер человека, его суть. Он сам думает возвращаться или нет? Что он будет делать против лоукиков ниже колена сам? Я вставал из-под Дастина сегодня, вязал его, перебарывал в клинче. Но стили делают бои. Сегодня лоукики сыграли роль. Ты либо возвращаешься либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то — давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся. Что ты сам будешь делать-то?», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.