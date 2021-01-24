Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Макгрегор ответил на слова Хабиба о спарринге с детьми

10:11
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото UFC
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото UFC
Теги:

Ирландец Конор Макгрегор после поражения в бою с американцем Дастином Порье ответил на комментарий чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин после поединка написал в Twitter: «Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности».

«Моя команда — все та же с самого первого дня, я ничего не менял. Такой твит показывает характер человека, его суть. Он сам думает возвращаться или нет? Что он будет делать против лоукиков ниже колена сам? Я вставал из-под Дастина сегодня, вязал его, перебарывал в клинче. Но стили делают бои. Сегодня лоукики сыграли роль. Ты либо возвращаешься либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то — давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся. Что ты сам будешь делать-то?», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Опрос

проголосовало: 3380
Все опросы
Хабиб ждет настоящего вызова. Орел вернется?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб вернется в UFC в 2021-м?




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир