Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) считает переоцененным наследие Хабиба Нурмагомедова.

«Он убежал. Где он сейчас? Почему его нет здесь? Он отъел жирные бока, пропал куда-то. Он ничего не сделал для этого спорта, н**** его. Непобежденный? О, прекрасно. Только он набил себе 20-0 на бойцах с рекордами 3-6 и 2-8. Он выступал в шоу, которые организовывал его отец. Бил там никакущих ребят с рекордами 2-8 и так дошел до 20-0. Да, в UFC у него была серия из трех хороших боев, но кого он бил до этого? Теперь же он просто сбежал», — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу ESPN MMA.

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).