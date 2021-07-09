Макгрегор — о Хабибе: «Он набил 20-0 на бойцах с рекордами 2-8 в шоу, которые устраивал его отец»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) считает переоцененным наследие Хабиба Нурмагомедова.
«Он убежал. Где он сейчас? Почему его нет здесь? Он отъел жирные бока, пропал куда-то. Он ничего не сделал для этого спорта, н**** его. Непобежденный? О, прекрасно. Только он набил себе 20-0 на бойцах с рекордами 3-6 и 2-8. Он выступал в шоу, которые организовывал его отец. Бил там никакущих ребят с рекордами 2-8 и так дошел до 20-0. Да, в UFC у него была серия из трех хороших боев, но кого он бил до этого? Теперь же он просто сбежал», — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу ESPN MMA.
Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).
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