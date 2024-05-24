Чемпионы России по футболу: все победители турнира в истории

За всю историю его выигрывали только шесть клубов.

2023 год — «Зенит»

«Зенит» в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат России в пятый раз подряд и в десятый раз стал чемпионом страны с учетом одного золота в советской истории. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице РПЛ с 70 очками. 7 мая 2023 года в 26-м туре клуб из Санкт-Петербурга победил «Спартак» со счетом 3:2. Это позволило команде Сергея Семака завоевать чемпионство досрочно. Второе место занял ЦСКА с 58 баллами. На третьей строчке расположился «Спартак» с 54 очками. Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ с 23 забитыми голами.

«Легко не бывает, и соперники каждый год есть, — говорил Семак после чемпионского матча со «Спартаком» на пресс-конференции. — Пять лет назад «Локомотив» был основным соперником, потом «Краснодар», «Динамо», в этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал конкуренцию. Возможно, болельщикам и журналистам кажется, что это легко, но специалисты понимают: сложно каждый год доказывать, что ты сильнее, находить ресурсы, и эмоциональные, и физические, чтобы сохранить баланс, который позволяет побеждать, голод до побед».

2022 год — «Зенит»

Эта победа стала четвертой подряд для питерцев. 30 апреля 2022 года сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» со счетом 3:1 в 27-м туре РПЛ и стали недосягаемыми для конкурентов. Команда Семака набрала 65 очков по итогам 30 туров. На второй строчке в турнирной таблице чемпионата расположился «Сочи» (56). Третьим стало «Динамо» с 53 баллами.

2021 год — «Зенит»

2 мая 2021 года «Зенит» выиграл с разгромным счетом у «Локомотива» (6:1) в 28-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2020/21. Под руководством Семака сине-бело-голубые в общей сложности набрали 65 очков за 30 туров. Это чемпионство стало третьим подряд для питерцев. Второе место занял «Спартак» с 57 баллами. Третьим стал «Локомотив» с 56 очками. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России, забив 20 голов.

«В этом году было самое тяжелое чемпионство, — сказал Дзюба во время онлайн-конференции на YouTube-канале «Зенита». — Из-за пандемии и всего прочего. Спасибо таким ребятам, как Андрей Мостовой, которые в нужный момент включились и помогли. У нас то одни то другие болели коронавирусом, были травмы и болячки. Ребята помогали в важных матчах — с «Химками» на выезде, с «Краснодаром», когда замены при счете 0:2 перевернули игру. Мы поняли, что у нас в обойме не 10-12 человек, а 14-15».

2020 год — «Зенит»

В сезоне-2019/20 «Зенит» во второй раз подряд завоевал золото. 5 июля 2020 года питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стали чемпионами. По итогам 30 туров команда Семака набрала 72 балла. Вторым стал «Локомотив» с 57 очками. Третий — «Краснодар» с 52 баллами. Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами.

2019 год — «Зенит»

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2018/19 за три тура до финиша. Для Сергея Семака это чемпионство стало первым в тренерской карьере. 4 мая 2019 года сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали после поражения ближайшего преследователя «Локомотива» от тульского «Арсенала» (0:2). После 30 туров «Зенит» набрал 64 балла. Второе место занял «Краснодар» с 56 очками. Третью строчку занял «Локомотив» (56 баллов). Для «Зенита» эта победа в РПЛ стала пятой в истории и первой за последние пять лет.

2018 год — «Локомотив»

«Локомотив» стал чемпионом России в сезоне-2017/18. 5 мая 2018 года железнодорожники одержали победу над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре РПЛ, что позволило клубу из Москвы в третий раз в истории и впервые за 14 лет взять золото национального первенства. Для главного тренера «Локо» Юрия Семина эта победа в чемпионате стала третьей в его карьере. По итогам 30 туров в РПЛ красно-зеленые набрали 60 очков. Второе место с 58 баллами занял ЦСКА. Третьим стал «Спартак» с 56 очками.

«Очень счастлив, как и все игроки, — говорил Семин после победы над «Зенитом». — Все было очень тяжело, особенно концовка. Таков российский чемпионат, что команды, которые находятся внизу, сражаются на 120 процентов с лидерами. Наверное, закономерно, что решающий гол забил Эдер. Счастлив, что на нашу команду стал ходить полный стадион. Очень благодарен нашей компании РЖД, которая терпела нас шесть лет, когда не было успехов. И сегодня мы со всеми железнодорожниками празднуем победу. В прошлом году у нас перед финалом Кубка была серия неважных матчей, но на матч с «Уралом» собрались. И в этот раз так же. Ребята сыграли блестяще, хотя было много проблем. У Фернандеш был перелом, он с ним играл. Слава богу, все образовалось. Мы ему давали паузу, и когда давали — теряли очки. Все хорошо, что хорошо кончается. А как нас сегодня поддерживал стадион... Я такого не видел».

2017 год — «Спартак»

«Спартак» завоевал золото чемпионата России в сезоне-2016/17. Московская команда под руководством итальянца Массимо Карреры за три тура до конца обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Это стало возможно благодаря поражению «Зенита» от «Терека» (0:1) 7 мая 2017 года. Красно-белые набрали 69 очков после 30 туров. ЦСКА с 62 баллами стал вторым. Бронзу заполучил «Зенит» с 61 очком. «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года и в десятый раз в истории клуба. По ходу сезона Каррера сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера команды.

«Гигантское облегчение! — говорил после чемпионства председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. — Признаться, даже не смог сдержать слезы. С возрастом стал сентиментальным. Все-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение».

2016 год — ЦСКА

В сезоне-2015/16 ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого завоевал золотые медали РПЛ. 21 мая 2016 года московские армейцы обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 30-м туре РПЛ и стали чемпионами страны. Единственный гол на 19-й минуте встречи забил хавбек Алан Дзагоев. За 30 туров красно-синие набрали 65 очков. Второе место занял «Ростов» с 63 баллами. Третье — «Зенит» с 59 очками. Эта победа в чемпионате России стала шестой для ЦСКА в истории.

2015 год — «Зенит»

В сезоне-2014/15 «Зенит» под руководством главного тренера Андре Виллаша-Боаша стал чемпионом России в четвертый раз в своей истории. Сине-бело-голубые завоевали золото РПЛ досрочно за два тура до окончания чемпионата. 17 мая 2015-го «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в 28-м туре РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 67 баллов за 30 туров. Серебро завоевал ЦСКА с 60 очками. Третье место занял «Краснодар» с 60 баллами. Гонку бомбардиров возглавил бразильский нападающий «Зенита» Халк с 15 голами.

2014 год — ЦСКА

В сезоне-2013/14 ЦСКА с Леонидом Слуцким стал чемпионом России. 15 мая 2014 года красно-синие победили «Локомотив» (1:0) в 30-м туре и завоевали золото РПЛ. Для Слуцкого это второе чемпионство в тренерской карьере. По итогам 30 туров армейцы набрали 64 очка. Вице-чемпионом стал «Зенит» с 63 баллами. Третья строчка осталась за «Локомотивом» с 59 очками. Ивуарийский форвард ЦСКА Сейду Думбия с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

2013 год — ЦСКА

18 мая 2013-го ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Кубанью» (0:0) в 29-м туре и стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 64 очка за 30 туров в РПЛ. «Зенит» занял второе место в чемпионате с 62 баллами. Третье — «Анжи» с 53 очками. Для Слуцкого это золото стало первым в тренерской карьере. После завоевания чемпионства российский специалист подарил часы всему обслуживающему персоналу ЦСКА.

«Весь бонус за чемпионство я решил потратить, — вспоминал в интервью Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — Но игрокам было бессмысленно дарить, потому что они и так богатые люди, которые сами себе могут позволить. А всегда обслуживающий персонал, руководители клуба как-то находятся в стороне. Так и возникла идея подарить часы. Это был Graham. Специальная партия. Красно-синие, с аббревиатурой ЦСКА. У каждого была индивидуальная гравировка на обратной стороне и все прочее. В общей сложности я подарил 30 часов. И каждые стоили 11 тысяч евро».

2012 год — «Зенит»

«Зенит» в сезоне-2011/12 в третий раз в истории стал чемпионом России. Команда Лучано Спаллетти завоевала золото РПЛ за три тура до конца чемпионата. 28 апреля 2012-го «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1) в 41-м туре РПЛ и стал недосягаемым для ближайших преследователей. Этот сезон был переходным. Чемпионат России продлился полтора года для перехода с системы проведения «весна — осень» на «осень — весна». По итогам 44 туров «Зенит» набрал 88 очков. Второе место занял «Спартак» с 75 баллами. Бронза у ЦСКА (73). Форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков забил 23 гола в РПЛ и занял второе место в гонке бомбардиров.

2010 год — «Зенит»

«Зенит» завоевал золото РПЛ в 2010 году. 14 ноября питерцы в 28-м туре чемпионата России разгромили «Ростов» (5:0) и гарантировали себе чемпионство. Сине-бело-голубые набрали за 30 туров 68 очков. ЦСКА с 62 баллами взял серебро. Третье место в турнирной таблице РПЛ занял «Рубин» с 58 очками. Это чемпионство России стало для «Зенита» вторым в истории клуба.

2009 год — «Рубин»

«Рубин» стал двукратным чемпионом России после победы в РПЛ в сезоне-2009. 21 ноября 2009 года казанская команда с главным тренером Курбаном Бердыевым сыграла вничью в 29-м туре с «Зенитом» (0:0), а ближайший преследователь «Спартак» уступил ЦСКА (2:3), что позволило «Рубину» досрочно завоевать золото. Второе место в турнирной таблице РПЛ после 30 туров занял «Спартак» (55). Третьим стал «Зенит» с 54 баллами. «Рубин» в общей сложности набрал 63 очка. Полузащитник казанцев Алехандро Домингес забил 16 мячей и стал вторым в гонке бомбардиров сезона-2009.

«Какое золото далось мне труднее? Нынешнее, — говорил Бердыев после чемпионства в 2009 году в интервью «СЭ». — Мы не ставили официальную задачу, но уже в январе говорили об этом между собой. О том, что нужно и игрой, и, естественно, местом в таблице доказать закономерность прошлогоднего успеха. Настрой у ребят был, а добавилось к нему то, что они стали опытнее. Ну и конечно, на игру «Рубина» повлиял приход Домингеса».

Александр Бухаров. Фото Александр Волгин, архив «СЭ»

2008 год — «Рубин»

В 27-м туре РПЛ 2 ноября 2008 года казанцы обыграли «Сатурн» (2:1) и досрочно завоевали золотые медали. Это чемпионство стало первым для клуба из Казани. По итогам 30 туров «Рубин» набрал 60 баллов в РПЛ. На второй строчке расположился ЦСКА с 56 очками. Третьим стало «Динамо» (54).

2007 год — «Зенит»

Впервые в своей истории и с 1992 года «Зенит» выиграл чемпионат России в сезоне-2007. Сине-бело-голубые взяли золото вместе с голландцем Диком Адвокатом. В 30-м туре РПЛ 11 ноября 2007 года «Зенит» одержал победу над «Сатурном» (1:0). Это позволило питерцам оторваться от «Спартака» (59) на два очка. В активе команды Адвоката по итогам 30 туров РПЛ 61 балл. Третье место занял ЦСКА с 53 очками.

«Стоит вспомнить, что мы за три тура до финиша отставали от «Спартака», — вспоминал капитан «Зенита» 2007 года Анатолий Тимощук. — Тогда очки у красно-белых отобрал именно «Сатурн», с которым нам предстояло встречаться в последнем туре. В Раменское ехали с четким пониманием, что игра будет чрезвычайно нервная. В «Сатурне» был мой друг Андрей Гусин, я не понаслышке знал о настрое, с которым соперники выходили на игру с нами, — они показали большое желание лишить нас золотых медалей.

Игра в Раменском с самого начала складывалась явно не потому сценарию, который мы задумали. Да и гол мы забили совершенно курьезный. Плюс судья, считаю, не дал в нашу пользу пенальти, когда сфолили на Погребняке. Всё это вносило нервозность. Я говорю сейчас о том матче, а внутри просыпаются те же эмоции, которые мы тогда испытали. Ощущения и накал встречи в ноябре 2007 года сохранились в памяти до сих пор".

Футболисты ЦСКА празднуют чемпионство в 2006 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

2006 год — ЦСКА

В сезоне 2006 года ЦСКА в третий раз в истории стал чемпионом России. Армейцы набрали 58 очков по итогам 30 туров РПЛ. Ровно столько же баллов было у «Спартака» (58), но красно-синие опередили красно-белых по дополнительным показателям. Команда главного тренера Валерия Газзаева одержала больше побед (17), чем коллектив Владимира Федотова (15). 18 ноября 2006 года в 29-м туре РПЛ ЦСКА разгромил «Луч-Энергию» (4:0) и досрочно стал чемпионом страны. Второе место занял «Спартак». Третьим стал «Локомотив» с 53 баллами.

2005 год — ЦСКА

ЦСКА во второй раз в истории завоевал золото чемпионата России в сезоне 2005 года. Тогда команда главного тренера Валерия Газзаева набрала 62 очка по итогам 30 туров. 6 ноября 2005 года ЦСКА победил «Динамо» (2:1) в 29-м туре чемпионата России и гарантировал себе досрочное чемпионство. Второе место занял «Спартак» с 56 очками. Третья строчка у «Локомотива» с 56 баллами. Для ЦСКА сезон 2005 года стал историческим в том числе потому, что армейцы взяли требл — чемпионат России, Кубок страны и Кубок УЕФА.

«Самое главное, что мы сегодня выиграли, — сказал Газзаев после победы над «Динамо» в 2005 году. — Игроки продемонстрировали небывалую сплоченность и мастерство. Могу сказать, что у нас очень добрый, сильный коллектив. Этот год был для нас фантастическим. На протяжении всего сезона мы демонстрировали очень высокий уровень и добились максимального результата».

Радостный Дмитрий Сычев отмечает чемпионство «Локомотива» в 2004 году вместе с партнерами по команде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2004 год — «Локомотив»

В сезоне 2004 года «Локомотив» с Юрием Семиным у руля во второй раз в истории команды завоевал золото чемпионата России. 12 ноября 2004 года в 30-м туре РПЛ железнодорожники обыграли «Шинник» (2:0) и стали чемпионами страны. Голы в той встрече забили полузащитник Динияр Билялетдинов и форвард Дмитрий Сычев. Красно-зеленые набрали 61 балл по итогам 30 туров. Второе место занял ЦСКА с 60 очками. Бронзу забрал «Зенит» с 56 баллами.

«Сегодня эмоции слабее, чем в первый раз, — говорил Семин после победы над «Шинником». — Может, потому что устал. Но скорее дело в том, что сейчас произошло чудо, а в 2002-м была закономерность. Тогда мы были сильнее всех. Думаю даже, что в этом сезоне сильнее были армейцы. По всему. Мы превзошли их в концовке, когда они вступили в борьбу в Лиге чемпионов и растратили много физических сил. Мы, кстати, рассчитывали на усталость ЦСКА после Лиги и «Зенита» после Кубка УЕФА. Так и предполагали, что соперники потеряют из-за этого незапланированные очки».

2003 год — ЦСКА

ЦСКА стал чемпионом России в сезоне 2003 года впервые в истории московского клуба. Под руководством главного тренера Валерия Газзаева красно-синие набрали 59 очков по итогам 30 туров. В 29-м туре РПЛ 25 октября 2003 года армейцы разгромили «Ротор» (3:0) и обеспечили себе досрочное завоевание золотых медалей чемпионата. На втором месте расположился «Зенит» с 56 баллами. Третьим стал «Рубин» с 53 очками.

«Когда в раздевалку пришли журналисты, я сказал: «Всё-всё, ребята, нам надо мыться, приходите в следующем году». Мы посмеялись, — вспоминал чемпионство-2003 с ЦСКА вратарь Вениамин Мандрыкин. — Помню, после заключительного матча мы с семьями поехали отмечать чемпионство в ресторан. Пили вино, пиво, шампанское — Газзаев дал добро. Вообще, после побед общение с ним было проще. Не дружеское, конечно. Он ведь тренер. Статус не позволял говорить с ним как с другом. Но он уже не был таким строгим».

Дмитрий Лоськов с трофеем чемпионата России-2002. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2002 год — «Локомотив»

«Локомотив» впервые в своей истории стал чемпионом России в сезоне 2002 года. Тогда с главным тренером Юрием Семиным команда набрала 66 очков. Железнодорожники обыграли ЦСКА (1:0) в «золотом» матче чемпионата России — 2002. Единственный гол на шестой минуте встречи забил полузащитник Дмитрий Лоськов. Вице-чемпионом стал ЦСКА с 66 баллами. Бронзу завоевал «Спартак» с 55 очками.

«Как решился на тот удар? Если честно, там всё было быстро, — вспоминал о своем голе в золотом матче Лоськов в интервью matchtv.ru. — Даже не успел принять решения, что первым пришло в голову — то и исполнил. Было большое скопление игроков, поэтому Нигматуллин и не ожидал этого удара. Он не думал, что я буду бить, потому что нормальный человек с такой позиции не ударит».

2001 год — «Спартак»

«Спартак» стал девятикратным чемпионом России в сезоне-2001. Для Олега Романцева в качестве главного тренера красно-белых это последняя золотая медаль национального первенства. 27 октября 2001 года спартаковцы победили «Зенит» (3:1) в 30-м туре чемпионата страны, что позволило команде взять трофей. После первого гола в ворота клуба из Санкт-Петербурга капитан «Спартака» Егор Титов задрал свою футболку и показал надпись на майке: «Кто мы? Мясо». Команда Романцева набрала 60 очков, опередив «Локомотив» с 56 баллами, который стал вторым в турнирной таблице. Бронзу завоевал «Зенит» с 56 очками.

«Сейчас я, наверное, самый счастливый человек в России, — говорил после матча с «Зенитом» Романцев. — В этом году национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира, а «Спартак» вновь стал чемпионом.

Помню ли я, какой это по счету мой успех? Нет... (После паузы.) Я действительно не помню, в какой раз выиграл чемпионское звание — в седьмой, восьмой или девятый. После матча в раздевалке мы пытались это подсчитать, но среди нас не оказалось статистиков".

Олег Романцев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В XX веке «Спартак» восемь раз становился чемпионом России: семь вместе с главным тренером Олегом Романцевым и один с Георгием Ярцевым (в 1996-м в золотом матче с «Аланией» в Санкт-Петербурге). В 1995 году золото взяла «Алания» с Валерием Газзаевым. Приводим список победителей: