Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Чемпионы России по футболу: все победители турнира в истории

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» определят чемпиона РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок РПЛ.
Кубок РПЛ.
Фото Александр Плотников / РПЛ
Форвард «Рубина» Александр Бухаров.
Александр Бухаров.
Фото Александр Волгин, архив «СЭ»
Футболисты ЦСКА празднуют чемпионство в 2006 году.
Футболисты ЦСКА празднуют чемпионство в 2006 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Радостный Дмитрий Сычев отмечает чемпионство «Локомотива» в 2004 году вместе с партнерами по команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Дмитрий Лоськов с трофеем чемпионата России-2002.
Дмитрий Лоськов с трофеем чемпионата России-2002.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.
Олег Романцев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
1/6
За всю историю его выигрывали только шесть клубов.

2023 год — «Зенит»

«Зенит» в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат России в пятый раз подряд и в десятый раз стал чемпионом страны с учетом одного золота в советской истории. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице РПЛ с 70 очками. 7 мая 2023 года в 26-м туре клуб из Санкт-Петербурга победил «Спартак» со счетом 3:2. Это позволило команде Сергея Семака завоевать чемпионство досрочно. Второе место занял ЦСКА с 58 баллами. На третьей строчке расположился «Спартак» с 54 очками. Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ с 23 забитыми голами.

«Легко не бывает, и соперники каждый год есть, — говорил Семак после чемпионского матча со «Спартаком» на пресс-конференции. — Пять лет назад «Локомотив» был основным соперником, потом «Краснодар», «Динамо», в этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал конкуренцию. Возможно, болельщикам и журналистам кажется, что это легко, но специалисты понимают: сложно каждый год доказывать, что ты сильнее, находить ресурсы, и эмоциональные, и физические, чтобы сохранить баланс, который позволяет побеждать, голод до побед».

2022 год — «Зенит»

Эта победа стала четвертой подряд для питерцев. 30 апреля 2022 года сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» со счетом 3:1 в 27-м туре РПЛ и стали недосягаемыми для конкурентов. Команда Семака набрала 65 очков по итогам 30 туров. На второй строчке в турнирной таблице чемпионата расположился «Сочи» (56). Третьим стало «Динамо» с 53 баллами.

Артем, Кристина Дзюба и&nbsp;двое сыновей пары.

2021 год — «Зенит»

2 мая 2021 года «Зенит» выиграл с разгромным счетом у «Локомотива» (6:1) в 28-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2020/21. Под руководством Семака сине-бело-голубые в общей сложности набрали 65 очков за 30 туров. Это чемпионство стало третьим подряд для питерцев. Второе место занял «Спартак» с 57 баллами. Третьим стал «Локомотив» с 56 очками. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России, забив 20 голов.

«В этом году было самое тяжелое чемпионство, — сказал Дзюба во время онлайн-конференции на YouTube-канале «Зенита». — Из-за пандемии и всего прочего. Спасибо таким ребятам, как Андрей Мостовой, которые в нужный момент включились и помогли. У нас то одни то другие болели коронавирусом, были травмы и болячки. Ребята помогали в важных матчах — с «Химками» на выезде, с «Краснодаром», когда замены при счете 0:2 перевернули игру. Мы поняли, что у нас в обойме не 10-12 человек, а 14-15».

2020 год — «Зенит»

В сезоне-2019/20 «Зенит» во второй раз подряд завоевал золото. 5 июля 2020 года питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стали чемпионами. По итогам 30 туров команда Семака набрала 72 балла. Вторым стал «Локомотив» с 57 очками. Третий — «Краснодар» с 52 баллами. Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами.

4 мая. Санкт-Петербург. Празднование чемпионства &quot;Зенита&quot; в аэропорту.

2019 год — «Зенит»

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2018/19 за три тура до финиша. Для Сергея Семака это чемпионство стало первым в тренерской карьере. 4 мая 2019 года сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали после поражения ближайшего преследователя «Локомотива» от тульского «Арсенала» (0:2). После 30 туров «Зенит» набрал 64 балла. Второе место занял «Краснодар» с 56 очками. Третью строчку занял «Локомотив» (56 баллов). Для «Зенита» эта победа в РПЛ стала пятой в истории и первой за последние пять лет.

2018 год — «Локомотив»

«Локомотив» стал чемпионом России в сезоне-2017/18. 5 мая 2018 года железнодорожники одержали победу над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре РПЛ, что позволило клубу из Москвы в третий раз в истории и впервые за 14 лет взять золото национального первенства. Для главного тренера «Локо» Юрия Семина эта победа в чемпионате стала третьей в его карьере. По итогам 30 туров в РПЛ красно-зеленые набрали 60 очков. Второе место с 58 баллами занял ЦСКА. Третьим стал «Спартак» с 56 очками.

«Очень счастлив, как и все игроки, — говорил Семин после победы над «Зенитом». — Все было очень тяжело, особенно концовка. Таков российский чемпионат, что команды, которые находятся внизу, сражаются на 120 процентов с лидерами. Наверное, закономерно, что решающий гол забил Эдер. Счастлив, что на нашу команду стал ходить полный стадион. Очень благодарен нашей компании РЖД, которая терпела нас шесть лет, когда не было успехов. И сегодня мы со всеми железнодорожниками празднуем победу. В прошлом году у нас перед финалом Кубка была серия неважных матчей, но на матч с «Уралом» собрались. И в этот раз так же. Ребята сыграли блестяще, хотя было много проблем. У Фернандеш был перелом, он с ним играл. Слава богу, все образовалось. Мы ему давали паузу, и когда давали — теряли очки. Все хорошо, что хорошо кончается. А как нас сегодня поддерживал стадион... Я такого не видел».

&quot;Спартак&quot;: радость победы.

2017 год — «Спартак»

«Спартак» завоевал золото чемпионата России в сезоне-2016/17. Московская команда под руководством итальянца Массимо Карреры за три тура до конца обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Это стало возможно благодаря поражению «Зенита» от «Терека» (0:1) 7 мая 2017 года. Красно-белые набрали 69 очков после 30 туров. ЦСКА с 62 баллами стал вторым. Бронзу заполучил «Зенит» с 61 очком. «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года и в десятый раз в истории клуба. По ходу сезона Каррера сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера команды.

«Гигантское облегчение! — говорил после чемпионства председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. — Признаться, даже не смог сдержать слезы. С возрастом стал сентиментальным. Все-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение».

2016 год — ЦСКА

В сезоне-2015/16 ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого завоевал золотые медали РПЛ. 21 мая 2016 года московские армейцы обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 30-м туре РПЛ и стали чемпионами страны. Единственный гол на 19-й минуте встречи забил хавбек Алан Дзагоев. За 30 туров красно-синие набрали 65 очков. Второе место занял «Ростов» с 63 баллами. Третье — «Зенит» с 59 очками. Эта победа в чемпионате России стала шестой для ЦСКА в истории.

&quot;Зенит&quot; - чемпион России сезона-2014/15.

2015 год — «Зенит»

В сезоне-2014/15 «Зенит» под руководством главного тренера Андре Виллаша-Боаша стал чемпионом России в четвертый раз в своей истории. Сине-бело-голубые завоевали золото РПЛ досрочно за два тура до окончания чемпионата. 17 мая 2015-го «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в 28-м туре РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 67 баллов за 30 туров. Серебро завоевал ЦСКА с 60 очками. Третье место занял «Краснодар» с 60 баллами. Гонку бомбардиров возглавил бразильский нападающий «Зенита» Халк с 15 голами.

2014 год — ЦСКА

В сезоне-2013/14 ЦСКА с Леонидом Слуцким стал чемпионом России. 15 мая 2014 года красно-синие победили «Локомотив» (1:0) в 30-м туре и завоевали золото РПЛ. Для Слуцкого это второе чемпионство в тренерской карьере. По итогам 30 туров армейцы набрали 64 очка. Вице-чемпионом стал «Зенит» с 63 баллами. Третья строчка осталась за «Локомотивом» с 59 очками. Ивуарийский форвард ЦСКА Сейду Думбия с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

ЦСКА - четырехкратный чемпион России.

2013 год — ЦСКА

18 мая 2013-го ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Кубанью» (0:0) в 29-м туре и стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 64 очка за 30 туров в РПЛ. «Зенит» занял второе место в чемпионате с 62 баллами. Третье — «Анжи» с 53 очками. Для Слуцкого это золото стало первым в тренерской карьере. После завоевания чемпионства российский специалист подарил часы всему обслуживающему персоналу ЦСКА.

«Весь бонус за чемпионство я решил потратить, — вспоминал в интервью Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — Но игрокам было бессмысленно дарить, потому что они и так богатые люди, которые сами себе могут позволить. А всегда обслуживающий персонал, руководители клуба как-то находятся в стороне. Так и возникла идея подарить часы. Это был Graham. Специальная партия. Красно-синие, с аббревиатурой ЦСКА. У каждого была индивидуальная гравировка на обратной стороне и все прочее. В общей сложности я подарил 30 часов. И каждые стоили 11 тысяч евро».

2012 год — «Зенит»

«Зенит» в сезоне-2011/12 в третий раз в истории стал чемпионом России. Команда Лучано Спаллетти завоевала золото РПЛ за три тура до конца чемпионата. 28 апреля 2012-го «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1) в 41-м туре РПЛ и стал недосягаемым для ближайших преследователей. Этот сезон был переходным. Чемпионат России продлился полтора года для перехода с системы проведения «весна — осень» на «осень — весна». По итогам 44 туров «Зенит» набрал 88 очков. Второе место занял «Спартак» с 75 баллами. Бронза у ЦСКА (73). Форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков забил 23 гола в РПЛ и занял второе место в гонке бомбардиров.

28 ноября 2010 года. Санкт-Петербург. Главный тренер &quot;Зенита&quot; Лучано Спаллетти и его помощник Игорь Симутенков во время чествования команды на стадионе &quot;Петровский&quot;. «Зенит» — чемпион: голый Спаллетти и Семак в составе

2010 год — «Зенит»

«Зенит» завоевал золото РПЛ в 2010 году. 14 ноября питерцы в 28-м туре чемпионата России разгромили «Ростов» (5:0) и гарантировали себе чемпионство. Сине-бело-голубые набрали за 30 туров 68 очков. ЦСКА с 62 баллами взял серебро. Третье место в турнирной таблице РПЛ занял «Рубин» с 58 очками. Это чемпионство России стало для «Зенита» вторым в истории клуба.

2009 год — «Рубин»

«Рубин» стал двукратным чемпионом России после победы в РПЛ в сезоне-2009. 21 ноября 2009 года казанская команда с главным тренером Курбаном Бердыевым сыграла вничью в 29-м туре с «Зенитом» (0:0), а ближайший преследователь «Спартак» уступил ЦСКА (2:3), что позволило «Рубину» досрочно завоевать золото. Второе место в турнирной таблице РПЛ после 30 туров занял «Спартак» (55). Третьим стал «Зенит» с 54 баллами. «Рубин» в общей сложности набрал 63 очка. Полузащитник казанцев Алехандро Домингес забил 16 мячей и стал вторым в гонке бомбардиров сезона-2009.

«Какое золото далось мне труднее? Нынешнее, — говорил Бердыев после чемпионства в 2009 году в интервью «СЭ». — Мы не ставили официальную задачу, но уже в январе говорили об этом между собой. О том, что нужно и игрой, и, естественно, местом в таблице доказать закономерность прошлогоднего успеха. Настрой у ребят был, а добавилось к нему то, что они стали опытнее. Ну и конечно, на игру «Рубина» повлиял приход Домингеса».

Форвард «Рубина» Александр Бухаров.
Александр Бухаров.
Фото Александр Волгин, архив «СЭ»

2008 год — «Рубин»

В 27-м туре РПЛ 2 ноября 2008 года казанцы обыграли «Сатурн» (2:1) и досрочно завоевали золотые медали. Это чемпионство стало первым для клуба из Казани. По итогам 30 туров «Рубин» набрал 60 баллов в РПЛ. На второй строчке расположился ЦСКА с 56 очками. Третьим стало «Динамо» (54).

2007 год — «Зенит»

Впервые в своей истории и с 1992 года «Зенит» выиграл чемпионат России в сезоне-2007. Сине-бело-голубые взяли золото вместе с голландцем Диком Адвокатом. В 30-м туре РПЛ 11 ноября 2007 года «Зенит» одержал победу над «Сатурном» (1:0). Это позволило питерцам оторваться от «Спартака» (59) на два очка. В активе команды Адвоката по итогам 30 туров РПЛ 61 балл. Третье место занял ЦСКА с 53 очками.

«Стоит вспомнить, что мы за три тура до финиша отставали от «Спартака», — вспоминал капитан «Зенита» 2007 года Анатолий Тимощук. — Тогда очки у красно-белых отобрал именно «Сатурн», с которым нам предстояло встречаться в последнем туре. В Раменское ехали с четким пониманием, что игра будет чрезвычайно нервная. В «Сатурне» был мой друг Андрей Гусин, я не понаслышке знал о настрое, с которым соперники выходили на игру с нами, — они показали большое желание лишить нас золотых медалей.

Игра в Раменском с самого начала складывалась явно не потому сценарию, который мы задумали. Да и гол мы забили совершенно курьезный. Плюс судья, считаю, не дал в нашу пользу пенальти, когда сфолили на Погребняке. Всё это вносило нервозность. Я говорю сейчас о том матче, а внутри просыпаются те же эмоции, которые мы тогда испытали. Ощущения и накал встречи в ноябре 2007 года сохранились в памяти до сих пор".

Футболисты ЦСКА празднуют чемпионство в 2006 году.
Футболисты ЦСКА празднуют чемпионство в 2006 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

2006 год — ЦСКА

В сезоне 2006 года ЦСКА в третий раз в истории стал чемпионом России. Армейцы набрали 58 очков по итогам 30 туров РПЛ. Ровно столько же баллов было у «Спартака» (58), но красно-синие опередили красно-белых по дополнительным показателям. Команда главного тренера Валерия Газзаева одержала больше побед (17), чем коллектив Владимира Федотова (15). 18 ноября 2006 года в 29-м туре РПЛ ЦСКА разгромил «Луч-Энергию» (4:0) и досрочно стал чемпионом страны. Второе место занял «Спартак». Третьим стал «Локомотив» с 53 баллами.

2005 год — ЦСКА

ЦСКА во второй раз в истории завоевал золото чемпионата России в сезоне 2005 года. Тогда команда главного тренера Валерия Газзаева набрала 62 очка по итогам 30 туров. 6 ноября 2005 года ЦСКА победил «Динамо» (2:1) в 29-м туре чемпионата России и гарантировал себе досрочное чемпионство. Второе место занял «Спартак» с 56 очками. Третья строчка у «Локомотива» с 56 баллами. Для ЦСКА сезон 2005 года стал историческим в том числе потому, что армейцы взяли требл — чемпионат России, Кубок страны и Кубок УЕФА.

«Самое главное, что мы сегодня выиграли, — сказал Газзаев после победы над «Динамо» в 2005 году. — Игроки продемонстрировали небывалую сплоченность и мастерство. Могу сказать, что у нас очень добрый, сильный коллектив. Этот год был для нас фантастическим. На протяжении всего сезона мы демонстрировали очень высокий уровень и добились максимального результата».

Радостный Дмитрий Сычев отмечает чемпионство «Локомотива» в 2004 году вместе с партнерами по команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2004 год — «Локомотив»

В сезоне 2004 года «Локомотив» с Юрием Семиным у руля во второй раз в истории команды завоевал золото чемпионата России. 12 ноября 2004 года в 30-м туре РПЛ железнодорожники обыграли «Шинник» (2:0) и стали чемпионами страны. Голы в той встрече забили полузащитник Динияр Билялетдинов и форвард Дмитрий Сычев. Красно-зеленые набрали 61 балл по итогам 30 туров. Второе место занял ЦСКА с 60 очками. Бронзу забрал «Зенит» с 56 баллами.

«Сегодня эмоции слабее, чем в первый раз, — говорил Семин после победы над «Шинником». — Может, потому что устал. Но скорее дело в том, что сейчас произошло чудо, а в 2002-м была закономерность. Тогда мы были сильнее всех. Думаю даже, что в этом сезоне сильнее были армейцы. По всему. Мы превзошли их в концовке, когда они вступили в борьбу в Лиге чемпионов и растратили много физических сил. Мы, кстати, рассчитывали на усталость ЦСКА после Лиги и «Зенита» после Кубка УЕФА. Так и предполагали, что соперники потеряют из-за этого незапланированные очки».

2003 год — ЦСКА

ЦСКА стал чемпионом России в сезоне 2003 года впервые в истории московского клуба. Под руководством главного тренера Валерия Газзаева красно-синие набрали 59 очков по итогам 30 туров. В 29-м туре РПЛ 25 октября 2003 года армейцы разгромили «Ротор» (3:0) и обеспечили себе досрочное завоевание золотых медалей чемпионата. На втором месте расположился «Зенит» с 56 баллами. Третьим стал «Рубин» с 53 очками.

«Когда в раздевалку пришли журналисты, я сказал: «Всё-всё, ребята, нам надо мыться, приходите в следующем году». Мы посмеялись, — вспоминал чемпионство-2003 с ЦСКА вратарь Вениамин Мандрыкин. — Помню, после заключительного матча мы с семьями поехали отмечать чемпионство в ресторан. Пили вино, пиво, шампанское — Газзаев дал добро. Вообще, после побед общение с ним было проще. Не дружеское, конечно. Он ведь тренер. Статус не позволял говорить с ним как с другом. Но он уже не был таким строгим».

Футболист Дмитрий Лоськов с трофеем чемпионата России-2002.
Дмитрий Лоськов с трофеем чемпионата России-2002.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2002 год — «Локомотив»

«Локомотив» впервые в своей истории стал чемпионом России в сезоне 2002 года. Тогда с главным тренером Юрием Семиным команда набрала 66 очков. Железнодорожники обыграли ЦСКА (1:0) в «золотом» матче чемпионата России — 2002. Единственный гол на шестой минуте встречи забил полузащитник Дмитрий Лоськов. Вице-чемпионом стал ЦСКА с 66 баллами. Бронзу завоевал «Спартак» с 55 очками.

«Как решился на тот удар? Если честно, там всё было быстро, — вспоминал о своем голе в золотом матче Лоськов в интервью matchtv.ru. — Даже не успел принять решения, что первым пришло в голову — то и исполнил. Было большое скопление игроков, поэтому Нигматуллин и не ожидал этого удара. Он не думал, что я буду бить, потому что нормальный человек с такой позиции не ударит».

2001 год — «Спартак»

«Спартак» стал девятикратным чемпионом России в сезоне-2001. Для Олега Романцева в качестве главного тренера красно-белых это последняя золотая медаль национального первенства. 27 октября 2001 года спартаковцы победили «Зенит» (3:1) в 30-м туре чемпионата страны, что позволило команде взять трофей. После первого гола в ворота клуба из Санкт-Петербурга капитан «Спартака» Егор Титов задрал свою футболку и показал надпись на майке: «Кто мы? Мясо». Команда Романцева набрала 60 очков, опередив «Локомотив» с 56 баллами, который стал вторым в турнирной таблице. Бронзу завоевал «Зенит» с 56 очками.

«Сейчас я, наверное, самый счастливый человек в России, — говорил после матча с «Зенитом» Романцев. — В этом году национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира, а «Спартак» вновь стал чемпионом.

Помню ли я, какой это по счету мой успех? Нет... (После паузы.) Я действительно не помню, в какой раз выиграл чемпионское звание — в седьмой, восьмой или девятый. После матча в раздевалке мы пытались это подсчитать, но среди нас не оказалось статистиков".

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.
Олег Романцев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В XX веке «Спартак» восемь раз становился чемпионом России: семь вместе с главным тренером Олегом Романцевым и один с Георгием Ярцевым (в 1996-м в золотом матче с «Аланией» в Санкт-Петербурге). В 1995 году золото взяла «Алания» с Валерием Газзаевым. Приводим список победителей:

  • 2000 год — «Спартак»
  • 1999 год — «Спартак»
  • 1998 год — «Спартак»
  • 1997 год — «Спартак»
  • 1996 год — «Спартак»
  • 1995 год — «Алания»
  • 1994 год — «Спартак»
  • 1993 год — «Спартак»
  • 1992 год — «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев будет играть минимум до 40 лет! Еще два года мы сможем видеть легенду в деле

Тренерское решение Галицкого, романтизм Лички, перезагрузка «Зенита». Семь наблюдений перед решающим туром РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости