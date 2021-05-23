«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире

Британская пресса не стала делать трагедии из разгромного поражения сборной Великобритании на старте ЧМ-2021 от России (1:7).

Belfast Telegraph: «Команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту»

Belfast Telegraph — о победе сборной России над Великобританией.

Четыре быстрых пропущенных гола в первом периоде заранее предопределили исход встречи. Но тренерский штаб сборной Великобритании все равно может вынести некоторые плюсы из этой игры. Ведь после столь неудачного первого периода команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту.

Игроки сборной России продемонстрировали свое ощутимое преимущество в классе. В первую очередь это бросалось в глаза в завершающей стадии. К счастью для Британии, голкипер Джексон Уистл смог взять себя в руки после слабого начала и в двух оставшихся периодах справился с большинством угроз.

В меньшинстве Великобритания также сыграла прилично. Соперник реализовал только две попытки из шести. Правда, немного подпортила впечатление пропущенная шайба в меньшинстве.

Зато Британия смогла один раз сама удачно разыграть лишнего. Лиам Кирк забросил единственную шайбу, когда команда играла в большинстве.

Daily Mail: «Это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии»

Daily Mail — о победе сборной России над Великобританией.

Сборной Великобритании со старта чемпионата мира пришлось столкнуться с большими трудностями. В конце концов, в первом же матче команде пришлось сыграть с одним из фаворитов — сборной России. И эта встреча закончилась закономерным исходом — поражение со счетом 1:7.

Россия укомплектована звездными игроками из НХЛ и КХЛ. Очевидно, что это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии.

В первом периоде казалось, что катастрофы не избежать. Соперник слишком очевидно превосходил Великобританию во всех аспектах игры.

Но после того как Лиам Кирк, первый английский хоккеист в истории, который был задрафтован клубом НХЛ, смог забить в концовке первого периода в большинстве, игра стала немного выравниваться. Если за первый период Великобритания пропустила четыре гола, то за оставшиеся два — только три.

В прошлый раз команды встречались на чемпионате мира в 1994 году. И тогда Россия уничтожила соперника со счетом 12:3. В этот раз счет оказался не столь неприличным. Может, разрыв мог бы быть еще меньше, если бы игроки сборной Британии реже оказывались на скамейке штрафников.

British Hockey: «Россия продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства команд»

British Hockey — о победе сборной России над Великобританией.

Лиам Кирк забросил свою первую шайбу на международном уровне. Но это не спасло сборную Великобритании от разгромного поражения от России на старте ЧМ-2021 — 1:7.

Было очевидно, что британская команда является аутсайдером этой встречи. И Россия явственно продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства и подготовки команд.

Но счет не должен сильно расстраивать тренерский штаб сборной. Само возвращение в высший дивизион и возможность играть с такими соперниками — это уже большой успех.

Такой результат должен только напоминать о том, с соперниками какого уровня команде предстоит играть. Следующая игра — против сборной Словакии. И сильно легче не будет точно.

BBC: «Тренерский штаб доволен, как команда старалась противостоять второй по силе сборной в мире»

BBC — о победе сборной России над Великобританией.

Сборная Великобритании стартовала на чемпионате мира в Латвии с матча против команды России. Игра закончилась разгромным поражением со счетом 1:7.

Уже к середине первого периода Россия вела в счете с разрывом в четыре шайбы. Лиам Кирк смог ответить только одним голом в конце периода. После этого игра успокоилась и докатилась до закономерного итога.

Однако тренерский штаб не унывает: «Мы играли против очень сильного соперника. Остается только поздравить Россию с победой. Тренерский штаб доволен тем, что показала команда на льду. Как она билась и старалась противостоять второй по силе сборной в мире».

HF Boards: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии»

Болельщики следили в соцсетях и на форумах за ходом игры Великобритания — Россия. И итоговый счет не стал ни для кого большим сюрпризом.

ChaiTiefling: «Нормально. Наверное, самый сильный соперник для нас на турнире. В игре видны положительные сдвиги».

Denning76: «Не хорошо. Но и не ужасно».

SoundAndFury: «В это игре была только одна интрига: сможет ли Великобритании забить хотя бы один гол».

BigBadBoar: «Конечно, хотелось бы увидеть сенсацию. Но было очевидно, что это будет избиение».

Kshahdoo: «Мне понравился Толчинский. Отличное катание и очень колючий игрок. Интересно было бы увидеть его в НХЛ. Они с Барабановым выделялись в составе».

jonas2244: «Понравился Лиам Кирк. Он точно заслуживает шанса попробовать себя в хорошей европейской лиге».

Liam Kirk scores his first senior GB goal against Russia.



Another thing to add to his emphatic journey so far! pic.twitter.com/79bAm4SVLj — SteelThePuck (@steelthepuck) May 22, 2021

liam kirk forever https://t.co/Sqv27K2XSh — From Tape to Tape (@fromtapetotape) May 22, 2021

It took Russia about 5 minutes to make 4-0 on GB. Final score 7-1, Liam Kirk goal scorer. G B learns every tournament at this level, will grow in and complete the task. Characters fine it and tremendous attitude when it comes to deciding. — Jerry Andersson (@JerryBjorn) May 22, 2021

thebanger71: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии».