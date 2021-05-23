«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Belfast Telegraph: «Команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту»
Четыре быстрых пропущенных гола в первом периоде заранее предопределили исход встречи. Но тренерский штаб сборной Великобритании все равно может вынести некоторые плюсы из этой игры. Ведь после столь неудачного первого периода команда смогла собраться и оказать достойное сопротивление явному фавориту.
Игроки сборной России продемонстрировали свое ощутимое преимущество в классе. В первую очередь это бросалось в глаза в завершающей стадии. К счастью для Британии, голкипер Джексон Уистл смог взять себя в руки после слабого начала и в двух оставшихся периодах справился с большинством угроз.
В меньшинстве Великобритания также сыграла прилично. Соперник реализовал только две попытки из шести. Правда, немного подпортила впечатление пропущенная шайба в меньшинстве.
Зато Британия смогла один раз сама удачно разыграть лишнего. Лиам Кирк забросил единственную шайбу, когда команда играла в большинстве.
Daily Mail: «Это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии»
Сборной Великобритании со старта чемпионата мира пришлось столкнуться с большими трудностями. В конце концов, в первом же матче команде пришлось сыграть с одним из фаворитов — сборной России. И эта встреча закончилась закономерным исходом — поражение со счетом 1:7.
Россия укомплектована звездными игроками из НХЛ и КХЛ. Очевидно, что это слишком высокий уровень соперника для сборной Британии.
В первом периоде казалось, что катастрофы не избежать. Соперник слишком очевидно превосходил Великобританию во всех аспектах игры.
Но после того как Лиам Кирк, первый английский хоккеист в истории, который был задрафтован клубом НХЛ, смог забить в концовке первого периода в большинстве, игра стала немного выравниваться. Если за первый период Великобритания пропустила четыре гола, то за оставшиеся два — только три.
В прошлый раз команды встречались на чемпионате мира в 1994 году. И тогда Россия уничтожила соперника со счетом 12:3. В этот раз счет оказался не столь неприличным. Может, разрыв мог бы быть еще меньше, если бы игроки сборной Британии реже оказывались на скамейке штрафников.
British Hockey: «Россия продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства команд»
Лиам Кирк забросил свою первую шайбу на международном уровне. Но это не спасло сборную Великобритании от разгромного поражения от России на старте ЧМ-2021 — 1:7.
Было очевидно, что британская команда является аутсайдером этой встречи. И Россия явственно продемонстрировала всю разницу в уровне мастерства и подготовки команд.
Но счет не должен сильно расстраивать тренерский штаб сборной. Само возвращение в высший дивизион и возможность играть с такими соперниками — это уже большой успех.
Такой результат должен только напоминать о том, с соперниками какого уровня команде предстоит играть. Следующая игра — против сборной Словакии. И сильно легче не будет точно.
BBC: «Тренерский штаб доволен, как команда старалась противостоять второй по силе сборной в мире»
Сборная Великобритании стартовала на чемпионате мира в Латвии с матча против команды России. Игра закончилась разгромным поражением со счетом 1:7.
Уже к середине первого периода Россия вела в счете с разрывом в четыре шайбы. Лиам Кирк смог ответить только одним голом в конце периода. После этого игра успокоилась и докатилась до закономерного итога.
Однако тренерский штаб не унывает: «Мы играли против очень сильного соперника. Остается только поздравить Россию с победой. Тренерский штаб доволен тем, что показала команда на льду. Как она билась и старалась противостоять второй по силе сборной в мире».
HF Boards: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии»
Болельщики следили в соцсетях и на форумах за ходом игры Великобритания — Россия. И итоговый счет не стал ни для кого большим сюрпризом.
ChaiTiefling: «Нормально. Наверное, самый сильный соперник для нас на турнире. В игре видны положительные сдвиги».
Denning76: «Не хорошо. Но и не ужасно».
SoundAndFury: «В это игре была только одна интрига: сможет ли Великобритании забить хотя бы один гол».
BigBadBoar: «Конечно, хотелось бы увидеть сенсацию. Но было очевидно, что это будет избиение».
Kshahdoo: «Мне понравился Толчинский. Отличное катание и очень колючий игрок. Интересно было бы увидеть его в НХЛ. Они с Барабановым выделялись в составе».
jonas2244: «Понравился Лиам Кирк. Он точно заслуживает шанса попробовать себя в хорошей европейской лиге».
thebanger71: «Лиам Кирк теперь официально легенда хоккея Британии».
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