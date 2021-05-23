Капризов сборной нужнее, чем Овечкин. Кто из форвардов окажется на чемпионате мира?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Сборная России идеально сыграла против команды Великобритании и спокойно готовится к следующим матчам на турнире. Побеждать слишком крупно было бессмысленно, минимальный счет воспринимался бы как слабость, а потерю очков назвали бы провалом. Игроки сборной России сделали так, чтобы к ней вообще не было претензий. Быстрые четыре шайбы определили победителя, а затем тренерский штаб пробовал различные сочетания и следил, как кто-то выполняет задание. Кроме того, посмотрели трех человек.

Иван Бочаров хоть и пропустил одну шайбу, но в том эпизоде был совершенно не виноват, а самое важное, что он не слишком волновался и брал свое. Сергей Толчинский сразу же забил, как и Андрей Кузьменко, и теперь надо подумать, а не оставить ли на встречу против Словакии такие же сочетания. С Толчинским — понятно. Константин Окулов получил травму, а нападающий «Авангарда» — единственный, кто его может заменить. Андрей Кузьменко вернулся в тройку к Антону Бурдасову, а вместе они действовали во время сезона и нашли общий язык. Основной вопрос перед следующим матчем — кого ставить в ворота. У нас нет однозначного первого номера, и это нам подтвердили, выпустив динамовского голкипера.

Отметим ужасное судейство матча. Нет, оно не повлияло на результат, но вы запомните, что на турнир приезжают якобы лучшие судьи континента, при этом они в КХЛ просто были бы спущены в Высшую лигу и долго ждали своего шанса вернуться. Люди как будто вообще не понимают игру, выписывая самые нелепые удаления. Хорошо, что класс соперников разный.

Возвращение

«Нефтехимик» подписал пятого легионера, сформировав свою иностранную бригаду. В клубе интриговали перед заключительным подписанием, но все оказалось гораздо проще. Новый контракт получил Либор Гудачек, который выступал за нижнекамцев в прошлом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром команды, набрал 38 (17+21) очков в 50 матчах, но команда даже не приблизилась к борьбе за восьмерку. Это не самый сильный иностранец, выступающий в КХЛ. Понимаю, что цифры говорят об обратном, но Гудачек был неприкосновенным в команде. Много игрового времени, первое большинство, при этом забросил только четыре шайбы в неравных составах.

Весной контракт с ним завершился, «Нефтехимик» выпустил Гудачека в свободное плавание, я слышал, что хоккеист рассчитывал на хорошее предложение других российских клубов, но интереса к нему не было. Статистика никого не убедила, ведь все понимали, что она не слишком объективна в таких условиях. Пришлось возвращаться в Нижнекамск, где все равно денег больше, чем в Европе, а об Америке речи вообще не идет.

К 22 мая «Нефтехимик» полностью закрыл все легионерские позиции. Из всей пятерки выделяется лишь Дэн Секстон, вернувшийся в команду доигрывать. Его уровень не подходит топ-клубам, но в регулярном чемпионате он еще может принести пользу. Все остальные иностранцы, включая Гудачека, — это довольно средний уровень. Ни финский вратарь Туохимаа, ни два чешских легионера Кнот и Клок не могут считаться серьезным усилением. Может быть, они удивят, но как-то в это не особо верится. Не удивляли же раньше на протяжении своей карьеры.

Кандидат

Кирилл Капризов стал главным претендентом из нападающих, выступающих в НХЛ, чтобы помочь нашей сборной на чемпионате мира. Российский форвард пока не блистает в плей-офф, не разобравшись, что там совсем другой хоккей. Тот, который он никогда в жизни не видел. Наш хоккеист только в первом матче был заметен, а в следующих трех просто головы поднять не может. Но все это приходит с опытом, может быть, в дальнейшем нападающий разберется, что к чему.

Но нам важнее чемпионат мира. А в штабе сборной четкая позиция — форвард и вратарь. С вратарями не складывается. Главные кандидаты — Сергей Бобровский и Илья Самсонов. Голкипер «Вашингтона» играет очень неважно, да еще у него постоянные проблемы с концентрацией, что не подходит сборной. Бобровский даже в серии с «Тампой» выдавал блестящие отрезки, но большой вопрос, а захочет ли он ехать в Ригу после такого сезона.

Среди форвардов два фаворита — Александр Овечкин и Кирилл. Лучше пригласить форварда «Миннесоты». За его плечами хороший чемпионат, он явно не наигрался в плей-офф, а встроить его в систему команды будет легко. Капризов может добавить мощи и агрессии второй тройке. Если Михаила Григоренко перевести в центр, то тогда с краю будут Слепышев и Кирилл, и такое звено станет мощной силой в плей-офф. Плюс Капризов гораздо моложе, для него и трехдневный карантин не будет проблемой, он еще не забыл российский стиль хоккея. Осталось только дождаться, когда «Вегас» поставит точку в серии с «Миннесотой».