Иностранная пресса подводит итог матча Россия — Чехия (4:3), а также удивляется поражению Канады от Латвии (0:2) на старте ЧМ-2021.

iRozhlas: «На этот раз отыграться времени просто не было»

iRozhlas.

Сборная Чехии проиграла в стартовом матче чемпионата мира. Российская команда трижды выходила вперед. И три раза сборная Чехия находила способ сравнять счет.

Однако за 19 секунд до конца третьего периода Михаил Григоренко нанес неотразимый бросок в девятку. На этот раз отыграться у чехов времени просто не было.

Ceska televize: «Соперник смог нанести разящий удар в самый неподходящий момент»

Ceska televize.

Казалось, игра катится к закономерному овертайму. Но соперник смог нанести разящий удар в самый неподходящий момент.

Когда Доминик Кубалик сравнял счет в большинстве, то все указывало на то, что победитель стартового матча чемпионата мира будет определяться в дополнительное время. Однако на последних секундах игроки сборной Чехии допустили грубую ошибку. Россия провела быструю контратаку, которая закончилась точнейшим броском Григоренко в верхний угол.

Чехия продолжила неудачную серию игр против России на ЧМ. Два года назад в Братиславе чехи проиграли российской команде на групповом этапе, а потом уступили и в матче за бронзу.

iDNES.cz: «Чемпионат мира для Чехии начался не идеально»

iDNES.cz.

Чемпионат мира для Чехии начался не идеально — поражение от России со счетом 3:4. Учитывая, в какой форме команда подходила к турниру, это определенное разочарование. Чехия не показала свой лучший хоккей, и ее игра оставила много вопросов.

Перед стартом ЧМ игроки и тренерский штаб твердили о медальных амбициях команды. И игра против России должна была стать проверкой этих слов. Как оказалось, еще есть в чем серьезно прибавлять.

Да, результат стал разочарованием. Но стоит признать, что в этот вечер соперник был чуть лучше. Он был активнее, создавал больше моментов. А Чехия допустила слишком много своих собственных ошибок.

Hokej.cz: «Нужно уметь проходить через поражения, если ты стремишься добиться побед»

Hokej.cz.

На этот турнир Чехия приехала в очень хорошем настроении. И с очень большими ожиданиями. Команда выиграла все девять матчей при подготовке к чемпионату мира. Фанаты справедливо требовали от команды результата.

Победа, медали...

Но нужно уметь проходить через поражения, если ты стремишься добиться побед. И на старте турнира Чехии предстоит пройти тяжелые испытания. Первым стало противостояние с одним из фаворитов турнира — Россией. А теперь Чехию ждет игра с другим сложным соперником — темной лошадкой в лице команды Швейцарии.

Bleacher Nation: «Первая победа Латвии над Канадой в истории чемпионатов мира»

Bleacher Nation.

Первый игровой день на чемпионате мира закрывал матч Канады и Латвии. И эта встреча закончилась сенсацией. Голкипер латвийцев Матисс Кивлениекс сделал шатаут, отразив все 38 бросков, а его партнеры отправили две безответные шайбы в ворота фаворита.

Это первая победа Латвии над Канадой в истории чемпионатов мира. И они сделали это, не имея в составе ни одного действующего игрока НХЛ. Канаде же остается зализывать раны и готовиться к следующему матчу. А там их ждет принципиальный соперник — команда США.

Hockey Canada: «В этой встрече для Канады случилось еще одно историческое событие»

Hockey Canada.

Дарси Кемпер отбил 15 бросков. Канада имела серьезный перевес по броскам, но это не помогло команде выиграть стартовый матч чемпионата мира.

Канада впервые за 13 матчей проиграла Латвии на ЧМ. И лишь во второй раз с 2016 года Канада уходит со льда, не забросив ни одной шайбы (тогда канадцев остановила сборная Финляндии с Микко Коскиненом в воротах).

В этой встрече для Канады случилось еще одно историческое событие. Защитник Оуэн Пауэр стал самым молодым канадцем, который сыграл на чемпионате мира. На момент матча ему было 18 лет и шесть месяцев. Он побил достижения Пола Карии, который на момент дебюта (в 1993 году) был старше на 16 дней.

Daily Hive: «Мало кто из латвийских игроков знаком болельщикам из Северной Америки»

Daily Hive.

Первый день чемпионата мира в Латвии принес сенсацию. Хозяева турнира переиграли Канаду и одержали первую победу в истории ЧМ над соперником.

Да, Канада привезла не самую звездную команду на турнир в этом году. Но такой результат все равно можно считать большой сенсацией. В сборной Канады собраны хорошие игроки из НХЛ, в то время как Латвия не является большой хоккейной державой. И мало кто из ее игроков знаком болельщикам из Северной Америки. Теперь Канада обязана будет реабилитироваться в матче против США.