Эта сборная готова работать и биться. Но ей нужны Гусев, Капризов и вратарь из НХЛ

Итоги матча с Чехией от Игоря Рабинера.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Россия — Чехия — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бурдасов — 1 (бол., Григоренко, Морозов), 4:16 — 1:0. Флек — 1 (Шпачек), 9:26 — 1:1. Швец-Роговой — 1 (мен., Каменев), 35:27 — 2:1. Врана — 1 (Кубалик, Хайек), 37:53 — 2:2. Барабанов — 1 (Воронков), 45:28 — 3:2. Кубалик — 1 (бол., Гронек, Коварж), 57:23 — 3:3. Григоренко — 1 (Проворов), 59:41 — 4:3.

Вратари: Самонов — Грубец (59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+12+7) — 25 (5+8+12).

Судьи: Бьерк, Норд.

21 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

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Для такого состава, особенно в воротах и в нападении (в обороне есть несколько качественных энхаэловцев во главе с Проворовым), Россия начала ЧМ по хоккею неплохо.

У чехов приличная команда, но инициатива большую часть игры была у сборной Валерия Брагина, и целая группа игроков произвела приятное впечатление. Прямо по ходу игры росли акции Барабанова, который не только забил, но и к концу матча ухитрился стать игроком первой бригады и большинства, и меньшинства — а такое бывает крайне редко. Но я смотрел пару матчей «Сан-Хосе» в конце регулярки, там Саша после обмена из «Торонто» просто летал в первом звене с Гертлом и Эвандером Кейном, поэтому такая его игра меня совсем не удивила.

Победным голом — и каким, за 19 секунд до конца с острого угла в «девятку»! — отметился еще один наш форвард из НХЛ, Михаил Григоренко из «Коламбуса», тоже универсал. Их объединяет с Барабановым еще и то, что оба — из золотой олимпийской команды Пхенчхана. Оба не звезды (один не пробился в состав «Торонто», другого выставляли на драфт отказов в «Коламбусе»), но опытные и многофункциональные люди, на которых можно положиться. А такие в этой сборной новичков очень нужны.

Понравились еще Бурдасов, Каменев и Воронков. Они в нужные моменты не боялись брать игру на себя, не прятались за спины партнеров, и в результате один забросил первую шайбу (хотя в том большинстве был явный офсайд при входе в зону у Морозова, и в НХЛ тренер соперников точно взял бы «челлендж» с последующей отменой гола), а второй классно отдал Швецу-Роговому перед голом в меньшинстве. И других отличных эпизодов у Бурдасова с Каменевым хватало. Еще хорош был Воронков — одновременно мощный, быстрый, злой и сообразительный. Выигрывал почти все единоборства, соперники от него отскакивали.

С точки зрения дисциплины возмутил за весь матч только один эпизод — удаление Тимкина на последних минутах при 3:2, когда чехи сравняли счет. Ну вообще ничто не заставляло его фолить! Но 13-й форвард сборной, появившийся на льду только из-за травмы Окулова, привез на ровном месте эти две минуты, и мы могли из-за этого потерять победу. Хорошо, что Григоренко забил победную, но при разборе игры ни в коем случае нельзя этот момент «заигрывать».

Защитники не чудили, да две первых пары и не должны были — там в целом есть качество. Это и для обычного, не ковидного ЧМ был бы приличный подбор — Проворов, Гавриков, Зуб, Задоров... Первые двое и на Олимпиаде точно должны быть, да и вторые не исключены.

По Самонову четкого впечатления пока нет. Один раз шайба сквозь него проползла, но там бросок был с близкого расстояния. В любом случае, если будет возможность, нужен мастер серьезнее — будь то Бобровский, Сорокин или Варламов.

По первому впечатлению, эта команда готова работать и биться друг за друга. Но нужны еще мастерство впереди и основной вратарь. Поэтому, если вылетит Капризов, он нужен невероятно. А если еще и «Флорида», то Гусев вместе с ним тоже — пусть и говорят, что ждут одного нападающего из-за океана, по заявке там еще есть варианты.

Но для начала полет нормальный.