Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Сергей Бобровский вызван в сборную России. Вратарь, который не играл в последних матчах за «Флориду», прибудет в Ригу 29 мая и, по всем расчетам, готов будет сыграть уже в четвертьфинале. Не самое однозначное решение тренерского штаба, но и логику понять можно. Для нас очень важно попасть в полуфинал, побороться за медали. Сергей, пусть и после карантина, имея за спиной неудачный сезон, все-таки входит в список элитных голкиперов. Даже в нынешнем сезоне у него были очень хорошие матчи, причем достаточно много. Его появление, вероятно, расслабит оборону команды, у полевых игроков появится вера, что Бобровский выручит в нужный момент, не подведет.

Но готов ли он сам? Судя по тому, что вратарь согласился приехать, ему еще есть что сказать в этом сезоне, видимо, не согласен с переводом на позицию третьего номера во время плей-офф. Кто бы осудил Бобровского, если бы вратарь предпочел отдохнуть, заняться своим здоровьем или начать психологическое восстановление? Наоборот, его отказ все бы поняли. Но Бобровский решил играть. Тут дело не только в патриотизме, тут нечто большее. «Сытый» голкипер не стал бы пересекать океан ради одного матча. И эта решимость тоже может придать уверенности нашей команды. Впрочем, от Александра Самонова и Ивана Бочарова тоже многое зависит. Впереди у наших вратарей три матча с серьезными и непредсказуемыми соперниками. Уже понятно, что Швейцария точно будет бороться за медали, недооценивать Швецию глупо несмотря на то, что они могут не попасть в плей-офф, а Белоруссия и удивляла, и разочаровывала уже неоднократно. Фаворитов они побеждают, а аутсайдерам проигрывают.

Переход

«Сочи» взяли с рынка нападающего Даниила Ильина, который стал не нужен «Трактору». Тут удивительно то, что в списках НСА и ОСА хоккеист не значился, как он вообще оказался на Черном море — не совсем понятно. Ни слова про обмен, про выкуп. Хоккеист внезапно перешел в «Сочи», видимо, с ним просто расторгли контракт.

Челябинцы сейчас могут себе позволить расставаться с хоккеистами, у которых действующий договор. Слишком много денег, слишком много новичков. Ильин — участник непонятного обмена в прошлом сезоне, когда его отправили из Нижнего Новгорода в «Трактор», а «Торпедо» пополнил Артем Михеев. Этот трейд вызвал бурю в Нижнем Новгороде, болельщики обвиняли руководство в том, что они расстаются со своими, писали о каком-то конфликте с Дэвидом Немировски. Мол, Илья мог что-то сказать в раздевалке, а тренеру это не нравилось. Что мог сказать хоккеист? Какие претензии он мог предъявить главному тренеру, не уточнялось. Лично мне ничего в голову не приходит.

Воспитанник пензенской школы хоккея играл за «Торпедо» последние восемь лет, лишь однажды его отдавали в «Югру». Выигрывал с нижегородцами турнир в МХЛ, ездил на Универсиаду. Центр третьего или четвертого звена с довольно посредственной статистикой. В «Тракторе» он сыграл достойно, но клуб явно не усилил, опять же худшим не был. В «Сочи» у форварда, которому уже 25 лет, есть возможность выйти на новый уровень, но способен ли он на это, никто не знает.

Штаб

Московское «Динамо» хоть и объявило о новом тренерском штабе, но главная интрига сохранилась. Непонятно, кто будет тренером вратарей, а от этой позиции в следующем сезоне зависит очень многое. Расклады таковы, что изначально в список претендентов включили вообще всех тренеров, даже тех, кто работает в других клубах. Там точно были люди с действующими контрактами, но забрать специалиста из чужого клуба легче, чем хоккеиста. Наверное, теперь не будут особо и торопиться до момента, пока не определятся с кандидатурой иностранного вратаря.

Если говорить о людях, которые будут помогать Алексею Кудашову, то тут без сенсаций. Главный снова вернул к себе Александра Савченкова, близкого друга, с которым они работали в Ярославле. После перехода в СКА Кудашов посодействовал, чтобы его товарищ принял питерский клуб МХЛ, а потом Савченков поработал в сборной Ю-16. С Андреем Скопинцевым Кудашов тоже знаком с детства, в ближний круг входит и Вячеслав Козлов. В клубе сохранили традицию, когда главному помогают те, в ком он уверен. Так было и при Владимире Крикунове, что обернулось, кстати, проблемами с вратарем. Видимо, Кудашов отдал вопрос назначения узкоспециализированного тренера руководству. У него своих кандидатов нет, да и Кудашов никогда и не лез в тему, которая не является для него приоритетной.

Кроме того, клуб объявил о подписании двустороннего соглашения с Арманом Ирицяном — лучшим защитником МХЛ прошлого сезона. Пробиться в основу молодому, но еще «сырому» парню будет очень трудно, но Кудашов обещал, что уделит внимание развитию хоккеиста.