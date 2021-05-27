Следующий соперник сборной России разнес команду, которая нас обыграла. Стоит ли опасаться швейцарцев?

Словаки пропустили восемь шайб.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Голы: Диас — 1 (бол., Хофманн, Андригетто), 9:47 — 1:0. Андригетто — 1 (бол., Диас, Хофманн), 20:25 — 2:0. Леффель — 1 (Шервей, Берчи), 25:17 — 3:0. Хофманн — 3 (Корви, Леффель), 36:11 — 4:0. Майер — 4 (бол., Алатало, Курашев), 40:38 — 5:0. Курашев — 1 (Унтерзандер, Амбюль), 44:34 — 6:0. Криштоф — 1 (Цегларик), 45:12 — 6:1. Хофманн — 4 (бол., Амбюль, Андригетто), 52:39 — 7:1. Леффель — 2 (бол., Мозер, Берчи), 54:03 — 8:1.

Вратари: Берра — Гудачек.

Штраф: 8 — 60.

Броски: 28 (4+12+12) — 24 (12+7+5).

Судьи: Гуэн, Франо.

27 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Придавать большое значение разгрому от Швеции (0:7) швейцарским болельщикам не стоило. Да, против «Тре Крунур» атака их сборной смотрелась безыдейно и местами чересчур прямолинейно. А план Б для спасения матча у главного тренера Патрика Фишера отсутствовал. Этим озлобленные прежде всего сами на себя шведы, которые до этого отдали очки Дании и Беларуси, и воспользовались. Но даже после такого унизительного поражения от номинального гранда группы — хотя на этом турнире все понятия перемешались, и уже не разберешь, кого применительно к ЧМ-2021 верно называть грандом, — не стоит списывать швейцарцев.

Слишком уж много у шведов получалось два дня назад. Основной вратарь Швейцарии Леонардо Дженони пропустил четыре шайбы за 30 минут, две из которых (броски Кемпе со входа в зону и Фредена в ближний угол) точно на его совести, и отправился отдыхать. Вышедший на замену Мелвин Ниффелер никогда до этого не играл на взрослых чемпионатах мира. Неудивительно, что и 26-летний голкипер не остался «сухим» — шведы поздравили его с дебютом тремя шайбами.

Против сборной Словакии, которая до сегодняшнего дня оставалась непобедимой на турнире, в старте вышел Рето Берра — в разные годы он засветился в «Калгари», «Колорадо», «Флориде» и «Анахайме». Заметно, что и в нападении штаб Фишера внес правильные коррективы. Швейцария попросту не заметила оборону Словакии, забросив пять шайб в большинстве и еще три — в равных составах. Неужели словаки настолько поверили в себя после победы над россиянами?

Первый период совершенно не предвещал такого неприличного результата. Словаки даже владели преимуществом, в три раза перебросали соперника (12:4), но по счету отрезок остался за Швейцарией. Форвард Кристиан Поспишил заработал большой штраф, который реализовал Рафаэль Диас.

С дисциплиной сегодня у словаков, выражаясь словами Дмитрия Квартальнова, было очень не очень. Пять малых штрафов и два пятиминутных удаления заставили главного тренера Крэйга Рэмси хвататься за голову. Позволять таким обученным нападающим столько играть в большинстве непозволительно. После 40 минут швейцарцы вели 4:0, а в третьем периоде довели счет до разгрома, трижды реализовав численное преимущество.

Словаки размочили счет в третьем периоде, хотя могли забивать гораздо раньше. В первой двадцатиминутке Матуш Сукель простил завозившегося за воротами Берру и не попал в пустой угол. Забей словаки в том эпизоде, неизвестно, как сложился бы матч дальше. В остальных эпизодах Берра отработал уверенно, пропустив единственный гол после ювелирного броска Михала Криштофа в девятку.

Обратите внимание, как здорово швейцарцы разобрали игру Юлиуса Гудачека. Постоянно перед экс-вратарем «Спартака» экранировал нападающий, мешавший тому разглядеть шайбу в частоколе клюшек и ног. Винить голкипера в поражении с таким неприличным счетом рука не повернется, но в некоторых эпизодах Гудачек мог сыграть надежнее. Например, когда Грегори Хофманн забивал четвертый гол в ближний угол.