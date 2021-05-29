Загитова поддержала хоккейную сборную России перед матчем против Швейцарии

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России по хоккею перед игрой национальной команды против Швейцарии на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех, точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали. Вы не одни. Вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Мы желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — красная машина, мы победим», — сказала Загитова в видео, которое она опубликовала в сторис своего Instagram.

Из сторис Алины Загитовой pic.twitter.com/axks16GOeD — dolvya (@dolvya1) May 29, 2021

Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 16.15 (мск).

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.