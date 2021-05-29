Загитова поддержала хоккейную сборную России перед матчем против Швейцарии
Российская фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России по хоккею перед игрой национальной команды против Швейцарии на чемпионате мира в Риге (Латвия).
«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех, точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали. Вы не одни. Вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Мы желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — красная машина, мы победим», — сказала Загитова в видео, которое она опубликовала в сторис своего Instagram.
Из сторис Алины Загитовой pic.twitter.com/axks16GOeD— dolvya (@dolvya1) May 29, 2021
Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 16.15 (мск).
Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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