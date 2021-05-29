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Загитова поддержала хоккейную сборную России перед матчем против Швейцарии

13:18
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России по хоккею перед игрой национальной команды против Швейцарии на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех, точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали. Вы не одни. Вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Мы желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — красная машина, мы победим», — сказала Загитова в видео, которое она опубликовала в сторис своего Instagram.

Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 16.15 (мск).

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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