Российский хоккеист и хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился ожиданиями от игры со сборной Швейцарии на чемпионате мира-2021 в Латвии.

«Думаю, со швейцарцами будет очень интересная игра. Это быстрая команда, несмотря на то, что там нет лидеров, которые не приехали с НХЛ. Это довольно-таки прогрессирующая команда, которая в любой момент, как получилось со шведами, может пропустить целую кучу шайб, но, если зацепится за счет, с ними будет сверхтяжело играть. Они стараются показывать очень агрессивный хоккей, не выходят вторым номером. Это некий тест для нашей сборной, но наши ребята всегда играют на победу. Пожелаем им успеха», — сказал Бадюков «СЭ».

Алексей Бадюков также рассказал, верит ли он, что Россия выйдет в плей-офф.

«Конечно, я уверен. Предпосылок для того, чтобы в это не верить, нет. Наша сборная — один из фаворитов чемпионата мира, всегда претендует на места. Здесь другого результата не может быть», — добавил Бадюков.

Следующий матч сборной России продет с командой Швейцарии 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)