Валерий Брагин: «Против нас все играют от обороны»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о победе над Данией (3:0) в матче чемпионата мира.

— Как оцените дебют Нестерова?

— У него еще идет адаптация, не перестроился пока. Сегодня он хорошо сыграл, надеемся, что будет лучше играть.

— У Шалунова игра явно не идет. В чем причина?

— Мы следим за его состоянием, сейчас оно неважное. Будем думать. И личные разговоры с ним есть. Может быть, он переживает, что не получается забить.

— Первый гол удалось забить только в конце второго периода. Почему так долго не получалось открыть счет?

— Простых соперников на чемпионате нет. Все против нас стараются сыграть аккуратно в защите, от обороны играют.

— Самонов отыграл на «ноль». Видите его основным вратарем?

— Пока он номер один. Хороший матч, подчистил все.

Сборная России одержала третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимает второе место в группе А, столько же баллов имеет в активе команда Словакии, которой российские хоккеисты проиграли со счетом 1:3. При равенстве очков первым показателем является результат в личной встрече.

(Артур Хайруллин)