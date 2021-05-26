Валерий Брагин: «Против нас все играют от обороны»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о победе над Данией (3:0) в матче чемпионата мира.
— Как оцените дебют Нестерова?
— У него еще идет адаптация, не перестроился пока. Сегодня он хорошо сыграл, надеемся, что будет лучше играть.
— У Шалунова игра явно не идет. В чем причина?
— Мы следим за его состоянием, сейчас оно неважное. Будем думать. И личные разговоры с ним есть. Может быть, он переживает, что не получается забить.
— Первый гол удалось забить только в конце второго периода. Почему так долго не получалось открыть счет?
— Простых соперников на чемпионате нет. Все против нас стараются сыграть аккуратно в защите, от обороны играют.
— Самонов отыграл на «ноль». Видите его основным вратарем?
— Пока он номер один. Хороший матч, подчистил все.
Сборная России одержала третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимает второе место в группе А, столько же баллов имеет в активе команда Словакии, которой российские хоккеисты проиграли со счетом 1:3. При равенстве очков первым показателем является результат в личной встрече.
(Артур Хайруллин)
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