Нападающий сборной России рассказал о победе над Данией на чемпионате мира

Нападающий сборной России Иван Морозов подвел итоги матча против Дании (3:0) на чемпионате мира. Он стал автором победного гола, а также голевой передачи.

— Как решали проблему с настроем? Владислав Каменев говорил, что словакам проиграли из-за того, что были расхлябанными.

— Наверное, не буду говорить, что было в раздевалке.

— Понравилось ли играть с Воронковым?

— Мы и со словаками с ним начали. Здесь все отличные партнеры, это же сборная России.

(Артур Хайруллин)