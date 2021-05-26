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Нападающий сборной России рассказал о победе над Данией на чемпионате мира

19:08
Иван Морозов. Фото ФХР.
Иван Морозов. Фото ФХР.
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Нападающий сборной России Иван Морозов подвел итоги матча против Дании (3:0) на чемпионате мира. Он стал автором победного гола, а также голевой передачи.

— Как решали проблему с настроем? Владислав Каменев говорил, что словакам проиграли из-за того, что были расхлябанными.

— Наверное, не буду говорить, что было в раздевалке.

— Понравилось ли играть с Воронковым?

— Мы и со словаками с ним начали. Здесь все отличные партнеры, это же сборная России.

(Артур Хайруллин)

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