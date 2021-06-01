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Шведские журналисты назвали вылет своей сборной с ЧМ после поражения от России ночным кошмаром

13:30
Сборная Швеции проиграла России на ЧМ-2021 и не смогла выйти в плей-офф. Фото IIHF
Сборная Швеции проиграла России на ЧМ-2021 и не смогла выйти в плей-офф. Фото IIHF
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Шведское издание Sportbladet отреагировало на поражение своей сборной от России (2:3 Б) в матче группового этапа чемпионата мира и первое в истории непопадание в плей-офф.

Сборная Швеции проиграла России на&nbsp;ЧМ-2021 и&nbsp;не&nbsp;смогла выйти в&nbsp;плей-офф.«Это неудача. Провал. Фиаско». Шведская пресса подводит итоги ЧМ после поражения от России

«Провал. Это факт.

Швеция не попала в плей-офф впервые в современной истории чемпионатов мира. Чемпионат мира 2021 года превратился в ночной кошмар для сборной.

После поражений от Дании, Белоруссии и Чехии Швеции нужно было выигрывать оставшиеся матчи на групповом этапе. И при этом надеяться на удачные исходы других встреч. Этого не случилось.

В матче с Россией шведы показали неплохой хоккей. Но этого было недостаточно. Впервые за 36 лет команда не попала в четвертьфинал чемпионата мира. В последний раз такое случалось в 1985 году в Праге.

С 1992 года, когда чемпионат мира начал проводиться по современной формуле, Швеция всегда выходила из группы. До сегодняшнего дня", — отметили журналисты Sportbladet.

Шведы не вышли из группы впервые в своей истории. 31 мая сборная Швеции уступила команде России (2:3 Б). «Тре крунур» набрали 10 очков и занимают пятое место в группе А. В 1/4 финала пройдут четыре лучшие команды каждой из групп.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры