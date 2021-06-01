«Это неудача. Провал. Фиаско». Шведская пресса подводит итоги ЧМ после поражения от России

СМИ критикуют свою сборную после поражения от сборной России (2:3 Б) на ЧМ-2021, что привело команду к сенсационному вылету из турнира.

Sportbladet: «Чемпионат мира 2021 года превратился в ночной кошмар»

Sportbladet.

Провал. Это факт.

Швеция не попала в плей-офф впервые в современной истории чемпионатов мира. Чемпионат мира 2021 года превратился в ночной кошмар для сборной.

После поражений от Дании, Белоруссии и Чехии Швеции нужно было выигрывать оставшиеся матчи на групповом этапе. И при этом надеяться на удачные исходы других встреч. Этого не случилось.

В матче с Россией шведы показали неплохой хоккей. Но этого было недостаточно. Впервые за 36 лет команда не попала в четвертьфинал чемпионата мира. В последний раз такое случалось в 1985 году в Праге.

С 1992 года, когда чемпионат мира начал проводиться по современной формуле, Швеция всегда выходила из группы. До сегодняшнего дня.

Expressen: «Ужасные результаты на старте поставили крест на всех надеждах»

Expressen.

Сборная Швеции не сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Кто бы мог подумать перед турниром, что все закончится именно так? Поражение от сборной России в серии буллитов означает, что теперь можно официально говорить о провале.

Но все начало рушиться не в этой игре. Ужасные результаты на старте турнира поставили крест на всех надеждах. Игра же против России убила лишь ее последнюю толику.

Hockey Sverige: «Для команды этот матч значил все. Победа или смерть»

Hockey Sverige.

Для команды этот матч значил все. Победа или смерть. Победа — и большой шаг к четвертьфиналу. Поражение — и исторический провал.

Шведы проводили приличный матч до середины третьего периода. Но затем Антон Слепышев и Александр Барабанов забросили две шайбы подряд и, казалось, сломили морально соперника. Однако Швеция смогла найти в себе силы отыграться и перевести игру в овертайм.

Эти пять минут шведские хоккеисты выглядели гораздо активнее, но исход игры все равно решался в буллитах. Там последнее слово осталось за Россией. Владимир Тарасенко, проводивший первый матч на турнире, идеально исполнил свою попытку, поставив крест на всех надеждах Швеции.

Сборная впервые в истории лишилась шансов попасть в четвертьфинал.

SVT: «Турнир был проигран в матчах против Дании и Белоруссии»

SVT.

Это самый большой провал в современной истории. Безнадега. Но турнир был проигран не в матче с Россией. Швеция провела неплохой матч.

Турнир был проигран в матчах против Дании и Белоруссии. Игроки слишком поздно стали единой командой. Это неудача. Провал. Фиаско. Сами выбирайте, какой эпитет больше подходит.

И ответственность за этот результат должны разделить все: руководство, тренеры, игроки. Да, состав на чемпионат мира приехал не самый сильный. Но это не может служить хоть каким-то оправданием, потому что другие сборные столкнулись с такими же проблемами.

Hockey News: «Сможет ли этот тренер правильно подготовить команду к Олимпиаде?»

Hockey News.

«Тре Крунур» провели лучший матч на чемпионате мира. К сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы набрать 3 очка. Или попасть в четвертьфинал. Фиаско в играх против Дании и Белоруссии навсегда войдет в историю шведского хоккея. Грустные страницы. Рассказ об историческом провале.

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев провел первый большой турнир во главе команды. Но состав, который набирался под его пристальным вниманием, начал играть в хоккей слишком поздно.

На последних минутах матча против России он даже не рискнул снять вратаря. Когда команде так нужна была победа. Я до сих пор не могу найти объяснения этому поступку. Не попасть в четвертьфинал — это большое разочарование. Не войти в восьмерку лучших команд на чемпионате мира впервые с 1937 года — это...

Теперь Федерации хоккея Швеции предстоит ответить на сложные вопросы перед Олимпиадой в Пекине-2022. Сможет ли этот тренер правильно подготовить команду к такому важному турниру?

Результат чемпионата мира в Латвии дает очевидный отрицательный ответ.

HFBoards: «Кажется, Гарпенлеву пора начинать искать свободные вакансии»

Болельщики в социальных сетях и на форумах призывают к немедленной отставке главного тренера сборной Швеции после того, как команда не смогла выйти в четвертьфинал ЧМ-2021.

Hasa92: «Швеция просто не заслужила выхода в плей-офф в этом году».

canswetoxic: «Полное фиаско. Что неудивительно с таким тренером. Хватит ли у него духа подать в отставку?»

FiLe: «Кажется, Гарпенлеву пора начинать искать свободные вакансии».

mattihp: «Единственный плюс — этого клоуна не будет на тренерской скамейке на Олимпиаде».

Jayan: «Не могу ругать игроков, которые сыграли на этом турнире. Зато хочется сказать несколько грубых слов в адрес тех, кто отказался».