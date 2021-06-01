Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, которые можно будет посетить с 1 июня, информирует сайт Латвийского радио и телевидения.

Болельщики смогут посетить матчи, если они вакцинированы от коронавируса или перенесли болезнь.

«Этого момента ждали все болельщики, — отметил глава оргкомитета ЧМ Эдгарс Бунцис. — Мы очень рады и благодарны правительству Латвии, которое в этих сложных условиях предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата».

Ранее стало известно, что стоимость билетов на последние матчи групповой стадии турнира составит 110 евро. Матчи четвертьфиналов обойдуться в 165 евро, полуфинала — 220. Матч за третье место будет стоить 280 евро, а финал — 340.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня.