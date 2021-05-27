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Сергей Бобровский приедет в сборную России

18:24
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
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По информации «СЭ», вратарь Сергей Бобровский приедет в расположение сборной России на чемпионат мира.

Как информирует Twitter ФХР, Бобровский прилетит в Ригу 29 мая.

В этом сезоне 32-летний россиянин провел за «Флориду» 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и 3 встречи в плей-офф.

«Пантеры» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Тампе» (2-4).

Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры