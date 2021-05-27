Сергей Бобровский приедет в сборную России

По информации «СЭ», вратарь Сергей Бобровский приедет в расположение сборной России на чемпионат мира.

Как информирует Twitter ФХР, Бобровский прилетит в Ригу 29 мая.

??? Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира.



Вратарь прилетит в Ригу 29 мая pic.twitter.com/6Xg1mI6AEV — Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2021

В этом сезоне 32-летний россиянин провел за «Флориду» 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и 3 встречи в плей-офф.

«Пантеры» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Тампе» (2-4).

Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.