Сергей Бобровский приедет в сборную России
18:24
По информации «СЭ», вратарь Сергей Бобровский приедет в расположение сборной России на чемпионат мира.
Как информирует Twitter ФХР, Бобровский прилетит в Ригу 29 мая.
??? Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира.— Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2021
Вратарь прилетит в Ригу 29 мая pic.twitter.com/6Xg1mI6AEV
В этом сезоне 32-летний россиянин провел за «Флориду» 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и 3 встречи в плей-офф.
«Пантеры» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Тампе» (2-4).
Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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