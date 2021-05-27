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Правительство Латвии разрешило проводить матчи чемпионата мира по хоккею со зрителями

18:01
Латвийские болельщики. Фото F64.
Латвийские болельщики. Фото F64.
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С 1 июня матчи чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) могут проходить со зрителями. Такое решение приняло правительство Латвии, сообщает 27 мая DELFI.

Поправки правительства к эпидемиологическим мерам безопасности для ограничения распространения инфекции COVID -19 предусматривают, что за матчами чемпионата по хоккею с трибун смогут наблюдать лица, сертификат которых подтвердит, что человек был вакцинирован от COVID-19 и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или же 22-90 дней после получения первой дозы препарата.

Матчи чемпионата мира по хоккею смогут посещать также лица, переболевшие коронавирусом. Зрители должны будут предъявить контролеру билетов персональный входной билет с именем пользователя, а также действующий документ, удостоверяющий личность, и действующий сертификат, который подтвердит факт вакцинации или того, что человек переболел коронавирусом.

Персонализированный входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность. Зрители должны будут наблюдать за играми в защитных масках. Передвигаться по арене без защитных масок на лице будет строго запрещено.

Общее число зрителей с персонализированными входными билетами на одном матче на «Арене Рига» не должно превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре максимальное число составит 1058 человек.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zriteli-smogut-poseschat-matchi-chempionata-mira-po-hokkeyu-s-1-iyunya.d?id=53240887

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