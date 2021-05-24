Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
19:06
Нападающий сборной России Владислав Каменев объяснил причину поражения от словаков (1:3) в матче чемпионата мира.
— Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные, потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать своим моменты, хотя было достаточно возможностей.
— А что именно помешало забить?
— Соперник блокировал много бросков, наверное, надо было похитрее сыграть. Полезть на ворота и заковырять шайбу.
Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
(Артур Хайруллин)
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