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Защитник сборной России Проворов рассказал, как ему удалось отбить шайбу головой

19:04
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Защитник сборной России Иван Проворов ответил на вопросы журналистов после поражения от Словакии (1:3) на чемпионате мира.

— Чем удивила сборная Словакии?

— Главный вывод для нас — надо начинать с первых минут. Нет времени раскачиваться, все команды начинают хорошо. Поменьше потерь в средней зоне.

— Можете вспомнить момент, когда отразили шайбу головой?

— Защитник соперника бросил, шайба полетела высоко. Я в этот момент смотрел на игрока на пятаке, рукой не успел поймать, пришлось отбивать головой.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артур Хайруллин)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры