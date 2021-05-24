Защитник сборной России Проворов рассказал, как ему удалось отбить шайбу головой

Защитник сборной России Иван Проворов ответил на вопросы журналистов после поражения от Словакии (1:3) на чемпионате мира.

— Чем удивила сборная Словакии?

— Главный вывод для нас — надо начинать с первых минут. Нет времени раскачиваться, все команды начинают хорошо. Поменьше потерь в средней зоне.

— Можете вспомнить момент, когда отразили шайбу головой?

— Защитник соперника бросил, шайба полетела высоко. Я в этот момент смотрел на игрока на пятаке, рукой не успел поймать, пришлось отбивать головой.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3) и затем обыграла Великобританию (7:1). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артур Хайруллин)