Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» высказался на тему хоккея и политики.

— Гордость за хоккей — это такой способ раскрутки патриотизма. Вы же недавно посещали канадских солдат НАТО в Латвии, наверное, понимаете, куда я клоню.

— Да, и это очень опасно. Я не считаю Канаду хорошей страной для жизни, потому что хоккейная сборная здорово играет. А считаю, потому что мы стремимся к высокому качеству жизни, у нас хорошее здравоохранение, практически везде работает правосудие... Ну, это я так вижу Канаду. Вот мы США только что обыграли. И что теперь, сегодня США — худшее место на Земле? Это крайне опасная система ценностей. Ты хочешь, чтобы твоя команда просто играла как можно лучше и старалась — но это не референдум о судьбе страны. Что происходит с Холодной войной — это другое измерение. А здесь все жмут друг другу руки после игры.

Россия воспитала множество фантастических игроков. Она играет в стиле, который старается скопировать мир, Канада в некоторых аспектах. Но есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы.

(Дмитрий Кузнецов)

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