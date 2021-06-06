Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Канадский эксперт о хоккее и политике: «Мы обыграли США — разве теперь это худшее место на Земле?»

6 июня 2021, 09:00
Хоккеисты сборной Канады. Фото IIHF
Хоккеисты сборной Канады. Фото IIHF
Теги:

Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» высказался на тему хоккея и политики.

— Гордость за хоккей — это такой способ раскрутки патриотизма. Вы же недавно посещали канадских солдат НАТО в Латвии, наверное, понимаете, куда я клоню.

— Да, и это очень опасно. Я не считаю Канаду хорошей страной для жизни, потому что хоккейная сборная здорово играет. А считаю, потому что мы стремимся к высокому качеству жизни, у нас хорошее здравоохранение, практически везде работает правосудие... Ну, это я так вижу Канаду. Вот мы США только что обыграли. И что теперь, сегодня США — худшее место на Земле? Это крайне опасная система ценностей. Ты хочешь, чтобы твоя команда просто играла как можно лучше и старалась — но это не референдум о судьбе страны. Что происходит с Холодной войной — это другое измерение. А здесь все жмут друг другу руки после игры.

Россия воспитала множество фантастических игроков. Она играет в стиле, который старается скопировать мир, Канада в некоторых аспектах. Но есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Гордом Миллером читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 68771
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
МВД утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители
Яна Рудковская рассекретила имя будущей дочери
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры