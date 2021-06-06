В воскресенье, 6 июня, прошли финал и матч за третье место на чемпионате мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место

США — Германия — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Воланин — 1, 5:02 — 1:0. Гарлэнд — 6 (Робертсон, Воланин), 26:27 — 2:0. Друри — 2 (Хмелевски), 28:05 — 3:0. Робертсон — 4 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 31:35 — 4:0. Мур — 5 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 32:15 — 5:0. Битнер — 1 (Плахта, Кахун), 49:28 — 5:1. Донато — 1 (Кленденинг, Томпсон), 49:53 — 6:1.

Вратари: Петерсен — Брюкманн.

Штраф: 17 — 12.

6 июня. Рига. «Арена Рига».

Хоккей. Чемпионат мира. Финал

Финляндия — Канада — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руохомаа — 1 (Каски), 8:57 — 1:0. Комтуа — 4 (бол., Браун, Уокер), 24:30 — 1:1. Линдбом — 1 (Ноусиайнен, Руохомаа), 45:27 — 2:1. Хенрик — 6 (бол., Комтуа, Браун), 52:37 — 2:2. Пол — 2 (Браун), 66:26 — 2:3.

Вратари: Олкинуора — Кемпер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (8+9+11+0) — 22 (8+7+7+0).

Судьи: Ромасько, Франо.

6 июня. Рига. «Арена Рига».

3 июня, в четверг, сборная России проиграла Канаде (1:2 ОТ) в 1/4 финала ЧМ-2021 и вылетела с турнира.