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Канадский эксперт: «Когда Фетисов говорит про возвращение славных дней русского хоккея — были ли они так хороши?»

6 июня 2021, 08:45
Вячеслав Фетисов. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Вячеслав Фетисов. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» поделился мнением о четвертьфинале ЧМ Россия — Канада (1:2 ОТ) и высказался на тему достижений российского и советского хоккея.

— Вам не показалось, что вообще команда Брагина играла с Канадой, как на молодежных чемпионатах мира? Вторым номером, не в инициативу.

— Не знаю, у нее было много голевых моментов. Это была очень равная игра, Канада удержалась в начале, что очень помогло. Честно говоря, до сих пор сложно понять, что произошло в той игре. Я думаю, русские до сих пор прикладывают все усилия, чтобы это выяснить. И они наверняка разозлены из-за этого. Я хочу, чтобы это прозвучало с уважением — но мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом...

— Вы имеете в виду «Красную машину»?

— О да. Большая красная машина, о ней речь. Мы друзья со Славой Фетисовым, мне он очень нравится. Когда я слышу, как он говорит про возвращение славных дней русского хоккея... Были ли они так хороши? Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда энхаэловцы не могли приехать. Но в соревнованиях «лучшие против лучших» Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах. С энхаэловцами вы взяли, наверное, всего две олимпийские медали.

— Мы любим вспоминать 2008-й в Квебеке.

— Ну, это все-таки чемпионат мира, а мы говорим обо всех лучших на льду. Да, выиграли Кубок Канады 1981 года, вчистую. Но когда приезжают сильнейшие, у России не лучшие результаты. Поймите, я не критикую русский хоккей, он дал миру много выдающихся игроков. Но вы преследуете цель, идею, которой не существует. Ее не было. Советские команды доминировали в 1970-е, но на чемпионатах мира, куда канадцы не отправляли так называемых профессионалов. Думаю, вам стоит переосмыслить, чего вы пытаетесь добиться.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Гордом Миллером читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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