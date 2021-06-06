«В России есть миф о «Красной машине». Вы за ним гонитесь, а его в реальности не существует». Мнение канадского комментатора

Интервью с комментатором канадского TSN и американского NBC Гордом Миллером.

Матч Россия — Канада останется рубцом на теле нашего хоккея, которых за последние годы было немало. Конечно, пройдет время и он заживет — сейчас уже не все вспомнят, в каком году мы в пух и прах проиграли американцам 3:8. Вопрос, сделаем ли выводы и будем ли лечить.

И здесь полезно послушать мнение противоположной стороны и что-нибудь почерпнуть. Горд Миллер — точно из тех людей, у кого можно это сделать. Десятки лет он комментирует международные турниры для канала TSN, так что хорошо разбирается в европейском хоккее.

It was an honour and a pleasure today to visit the men and women of the @CanadianForces serving in Task Force Wolverine as part of NATO's Operation Reassurance. This is my favourite Team Canada. @CDNForceSupport pic.twitter.com/3YZcKIyf0r — Gord Miller (@GMillerTSN) June 4, 2021

В общем, ниже — канадский взгляд на вещи. После десятилетия поражений от них в разных составах почитать стоит.

А американцам 3:8 мы проиграли, кстати, тоже в предолимпийском году, перед Сочи.

Удивляет, что российские тренеры не применяют нюансы энхаэловской тактики

— Господин Миллер, давайте сразу к делу: результат матча Россия — Канада вас удивил? Или какое слово вы бы подобрали?

— Думаю, да, вполне удивил. Канада начала чемпионат с трех поражений, забила дважды за девять периодов и, конечно, не получила в свой состав много топовых игроков. Но постепенно поймала кураж. Много всего должно было сложиться, чтобы они вообще попали в четвертьфинал, сравняй счет Латвия — ничего этого бы не было.

— Мы теперь еще больше взъелись на латвийцев с немцами — что, не могли договориться и слить Канаду?

— (Улыбается.) Знаете, все-таки это должно быть сказано: когда ты надеваешь форму национальной команды, в тебе появляется гордость. 11 игроков этой сборной никогда не играли за Канаду, и вряд ли они хотели стать теми, кто впервые не попадет в четвертьфинал. В общем, исход действительно стал сюрпризом. Но опять же, в хоккее удивительные вещи часто творятся. На этом турнире многие команды обыграли соперников впервые в истории.

— А нам, получается, не хватило этой гордости при надевании национальной формы? Тем более она не совсем национальная в этот раз.

— Не думаю, что в этом дело. Я должен быть очень осторожен, рассуждая о национальном характере по хоккейным матчам. Это точно не то место, где ты хочешь умереть за страну, кто бы что ни говорил. Но кое-что я скажу: когда ты разговариваешь с людьми из НХЛ о русском хоккее, они удивляются — ваши тренеры не применяют нюансы энхаэловской тактики. Например, «Вегас» играл вчера с «Колорадо». Главные форварды команд играли очень много. Нэйтан Маккиннон — более 21 минуты в 60-минутном матче. Алекс Пьетранджело — в районе 27 минут, и так далее. Российские команды не используют своих ключевых игроков. Например, после любого телевизионного тайм-аута Канада выводит на лед свое лучшее звено. Как принято у тренеров в НХЛ. И для меня неожиданно, что Проворов сыграл в игре с овертаймом 21 минуту. Такие ребята, как он, должны быть на площадке 27-28 минут. Я не пытаюсь сейчас стать вторым Брагиным, но в НХЛ первое звено играло бы почти весь заключительный период и овертайм.

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Есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы

— Вам не показалось, что вообще команда Брагина играла с Канадой как на молодежных чемпионатах мира? Вторым номером, не в инициативу.

— Не знаю, у нее было много голевых моментов. Это была очень равная игра, Канада удержалась в начале, что очень помогло. Честно говоря, до сих пор сложно понять, что произошло в той игре. Я думаю, русские до сих пор прикладывают все усилия, чтобы это выяснить. И они наверняка разозлены из-за этого. Я хочу, чтобы это прозвучало с уважением, — но мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом...

— Вы имеете в виду «Красную машину»?

— О да. Большая «Красная машина», о ней речь. Мы друзья со Славой Фетисовым, мне он очень нравится. Когда я слышу, как он говорит про возвращение славных дней русского хоккея... Были ли они так хороши? Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда энхаэловцы не могли приехать. Но в соревнованиях «лучшие против лучших» Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах. С энхаэловцами вы взяли, наверное, всего две олимпийские медали.

— Мы любим вспоминать 2008-й в Квебеке.

— Ну, это все-таки чемпионат мира, а мы говорим обо всех лучших на льду. Да, выиграли Кубок Канады 1981 года, вчистую. Но когда приезжают сильнейшие, у России не лучшие результаты. Поймите, я не критикую русский хоккей, он дал миру много выдающихся игроков. Но вы преследуете цель, идею, которой не существует. Ее не было. Советские команды доминировали в 1970-е, но на чемпионатах мира, куда канадцы не отправляли так называемых профессионалов. Думаю, вам стоит переосмыслить, чего вы пытаетесь добиться.

— Но здесь есть, наверное, и некая роль государства. Ведь гордость за хоккей — это такой способ раскрутки патриотизма. Вы же недавно посещали канадских солдат НАТО в Латвии, наверное, понимаете, куда я клоню.

— Да, и это очень опасно. Я не считаю Канаду хорошей страной для жизни потому, что хоккейная сборная здорово играет. А считаю потому, что мы стремимся к высокому качеству жизни, у нас хорошее здравоохранение, практически везде работает правосудие... Ну, это я так вижу Канаду. Вот мы США только что обыграли. И что теперь, сегодня США — худшее место на Земле? Это крайне опасная система ценностей. Ты хочешь, чтобы твоя команда просто играла как можно лучше и старалась, — но это не референдум о судьбе страны. Что происходит с холодной войной — это другое измерение. А здесь все жмут друг другу руки после игры.

Россия воспитала множество фантастических игроков. Она играет в стиле, который старается скопировать мир, Канада в некоторых аспектах. Но есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы.

Я бы хотел поработать в КХЛ. У вас прекрасная атмосфера

— В России любят сравнивать составы на чемпионат мира — мол, это был второй состав россиян против третьего или четвертого канадцев... Вы согласны, что канадский состав здесь был слабее?

— Пожалуй, но я хочу отдать должное канадским и американским игрокам, которые приехали сюда. Потому что весь сезон НХЛ была в локдауне. Аэропорт — самолет — гостиница — арена. Никакого контакта, социализации. И они приезжают сюда, согласившись на трехнедельный «пузырь»! Канадцев может ждать карантин по возвращении домой, еще две недели. Может быть, им сделают исключение, а может, и нет. Игроки об этом не знают. Я вообще не виню тех, кто не приехал в этом году. Я был в «пузыре» на плей-офф НХЛ в прошлом году, был в «пузыре» на молодежном чемпионате мира. Если бы они сделали еще один «пузырь», я бы не приехал. С меня хватит, так сказать.

Our colleague @Linz_Hamilton is in the bubble at the #IIHFWorlds and we're not. This is as close as we get to a visit. pic.twitter.com/5ottnX9Eyr — Gord Miller (@GMillerTSN) June 1, 2021

Конечно, это не сильнейшая команда, 11 человек дебютируют. Сейчас посмотрю записи... 11 из них сыграли менее 100 матчей в НХЛ, вот! Пять игроков родились в 2000-е.

— А вы знаете российских игроков, которые выступают в КХЛ? Швец-Роговой, Карнаухов, Окулов, Рафиков...

— Я знаю многих по молодежному чемпионату мира. Я же ездил на последние 26 чемпионатов. Карнаухова вот знаю, он играл в 2017-м. Не знал Галимова, Швеца-Рогового, Окулова — да, их не видел. Самонова до этого не видел и Бочарова. Но большинство — знаю. Я не смотрел за ними в КХЛ, это правда. Но я слежу за КХЛ, смотрю, кто забил, кто в какой момент в лидерах.

— А поработали бы у нас в лиге? На каком-нибудь матче, например?

— Да, я бы хотел! Никогда не был на матче КХЛ. Был в Уфе на молодежном чемпионате мира 2013 года, и там играли в день нашего прилета. Но я приехал и сразу залег спать. Так что хотелось бы сходить. Слышал, что там круто! Прекрасная атмосфера.

— Погромче, чем в НХЛ. Особенно сейчас, когда у нас не так заботятся о карантине, как здесь или у вас.

— Я ездил в Германию пару лет назад, у коллеги сын там играет. И мне очень понравилось. Очень жду сейчас футбольный Евро-2020! Так что да, я люблю ходить на матчи в других странах. Мы будем в Новосибирске и Омске в 2022-2023-м на молодежном чемпионате мира. Если там будет игра КХЛ — постараюсь сходить!

Я бы никогда не сказал, что в международном хоккее одна команда обязательно обыграет другую

— Роман Ротенберг после матча сказал, что в следующий раз мы «обязательно» обыграем Канаду. Встреча очень возможна на Олимпиаде. Если мы попытаемся спрогнозировать, есть ли у России какие-то шансы? В битве лучших против лучших.

— Я бы никогда не сказал так — что какая-либо команда обязательно победит другую в одном матче. Хоккей — это игра с резиновым диском на льду. Уже само по себе непредсказуемо! Тут еще надо дождаться, чтобы энхаэловцы приехали. И такой гарантии нет. Нужно пройти длинный путь, чтобы это произошло.

— Как бы вы оценили шансы на приезд?

— 50 на 50. Но даже в таком составе и учитывая, что Канада сейчас успешна в хоккее как никто другой, — я бы не сказал, что Канада обязательно кого-то обыграет. Посмотрите НХЛ, какие там разные серии до четырех побед. А в одном матче тем более любой может победить. За что мы и любим международный хоккей — непредсказуемость. Что касается встречи... посмотрите, сколько новых юных игроков приходит. Мы смотрели юниорский чемпионат мира — там блистали Матвей Мичков в России, Коннор Бедард в Канаде. Это прекрасно для хоккея, что приходит новое поколение. Я вообще люблю игру, спорт, я никого не ненавижу. Российские телекомментаторы — мои хорошие друзья. Юрий Розанов был моим другом. Вещь, которую я выучил благодаря спорту: патриотизм — это не ненависть к другим странам, а любовь к своей.

As we get set for the Canada/Russia QF at the #IIHFWorlds2021 I'm thinking of my friend, the legendary Russian broadcaster Yuri Rozanov, who passed away in March. Yuri would have turned 60 next week, we would have had fun visiting before the game. pic.twitter.com/IX4TBWvcVn — Gord Miller (@GMillerTSN) June 3, 2021

— Вы так говорите, как будто замечаете эту ненависть.

— Уверен, что в некоторых людях она есть. Но думаю, что если вы сейчас спросите канадских игроков, для них США — главный соперник, со времен юниоров, они встречаются постоянно в НХЛ.

— Это противостояние жестче, чем с Россией.

— Абсолютно. Хотя не совсем так — спросите людей за 40, для них по-другому. Они вспомнят Кубок Канады и тому подобное.

— Если вы намекаете на Россию насчет ненависти, то иногда это и зависть. Еще пытаемся вас догнать и перегнать.

— Но мы видим, например, что лучший забивающий игрок в истории НХЛ, вероятно, Овечкин.

— Это все-таки личное достижение.

— Понимаю. Но ведь действительно большое достижение для российского хоккеиста. Он невероятно любим в Вашингтоне и во всей НХЛ. Я не могу говорить за другие страны, но, очевидно, для них важно обыграть именно Канаду. Я говорил с некоторыми латвийскими игроками после матча чемпионата мира (Латвия победила Канаду — 2:0. — Прим. «СЭ»). Для них это было большое дело. И я стопроцентно это принимаю. Но это не политическое противостояние. У нас они есть, но лично я приехал смотреть хоккей. Наслаждаться страстью спортсменов. Жаль, в этот раз нет фанатов, нет их страсти. И я вижу эту страсть на чемпионатах мира у россиян на прошлых чемпионатах мира, молодежных и взрослых. Но не думаю, что вам стоит вкладывать ваш национальный характер в хоккейные результаты.

В Канаде смотрят чемпионат мира, когда приезжают лучшие

— Вечный вопрос, который вам задают, — почему Канада не смотрит чемпионат мира? Одна статья о матче с Россией на TSN и все.

— Этот год немного стоит особняком, потому что чемпионат мира идет против первого и второго раундов Кубка Стэнли. На самом деле цифры просмотров чемпионата мира в Канаде довольно хорошие. Это не цифры молодежного чемпионата мира, конечно. Но все же.

— А можно оценить, во сколько раз меньше людей кликают, смотрят?

— Ну... Интерес, конечно, сейчас ушел в НХЛ. Но финал чемпионата мира соберет большую аудиторию. Речь идет о миллионах, думаю. За последние пять лет самые рейтинговые трансляции — финалы МЧМ. Потому что там лучшие. Когда Сидни Кросби приезжал на взрослый турнир, Кори Перри и другие звезды, то люди смотрели. Да, время начала матчей неудобное — это утро либо середина рабочего дня. Дети в школах, люди в офисах.

— Это вообще самый странный чемпионат мира в вашей карьере?

— Да, по многим причинам. Нет зрителей, локдаун, хотя мы все-таки можем немного гулять. Игроки в «пузыре». Куча сенсаций. Но главное, что бросается в глаза, — отсутствие атмосферы. За что мы обожаем чемпионаты мира — фанаты на улицах, пиво везде. Настоящий фестиваль! В этот раз его не было.

— А международная федерация сделала все правильно? Цены на билеты ведь очень высокие.

— Я слышал. Грустно все это, конечно. Я люблю русских фанатов, их боление. Но латвийские фанаты тоже великолепны. Очень жаль, что они не в здании.

A postscript to this thread: today, I visited my old friend Arturs Irbe and his family at their country home outside Riga. Our meeting was part of a documentary that was recorded for Latvian TV. It was great to see my old friend, one of my favourite people in hockey. https://t.co/AkNofUl8uL pic.twitter.com/BMu4kqR4Rm — Gord Miller (@GMillerTSN) June 2, 2021

— Вообще, так ли был необходим чемпионат мира? Кто-то задается этим вопросом, хотя ИИХФ надо проводить хоть что-то, чтобы хоккей выживал.

— Именно. В Санкт-Петербурге вот будет турнир скоро. Не могу дождаться! В 2016-м мы приезжали туда и в Москву, невероятный получился турнир. Я был в России, наверное, уже 11 раз. Мне очень понравилось, и я очень жду чемпионата мира у вас.

— Нет ли в хоккее проблемы, с которой сталкивается условное синхронное плавание или баскетбол, — доминирование одной страны? Канада уже в пятом финале из шести последних и выигрывает все крупные турниры. Можно говорить об однозначной гегемонии?

— Тут надо быть осторожным. Чемпионат мира может и не быть лучшим индикатором. Я бы так смотрел — канадец Коннор Макдэвид, возможно, лучший игрок в мире. Канадец Нэйтан Маккинон — пожалуй, второй. Первый номер драфта был канадцем, в этом году, возможно, будет, и так может быть ближайшие несколько лет. Да, Канада сейчас на очень хорошей серии. Но на турнире, где играют плей-офф, сложно в принципе предсказывать некие гегемонии. Канада выиграла шесть четвертьфиналов, а до этого пять подряд проиграла. Пожалуйста.

— Просто когда Канада в таком сочетании обыгрывает не самую слабую сборную России, кажется, что между нами огромная дистанция. У нас был шок, думаю, так можно сказать.

— Я понимаю. Но так ли она огромна? Я не уверен.

— Что бы вы посоветовали русским болельщикам и, скажем, нашей хоккейной системе после этого болезненного поражения?

— Я понимаю ваше разочарование. Но лучшая вещь — что вы вскоре возвращаетесь и играете снова, в следующем году. Надо помнить, что хоккей не олицетворение вашего национального образа жизни, а просто игра. И вы будете пытаться выступить лучше в следу ющий раз . Я думаю, что нужны некоторые изменения. Любая страна в хоккее учится у других. Финляндия привезла к себе канадских тренеров. Канадцы — шведов, чтобы учиться.

— Думаете, нам стоит приглашать канадских тренеров?

— Ну, у вас, кстати, он есть (речь о Дэниэле Бохнере, помощнике Валерия Брагина. — Прим. «СЭ»). Боб Хартли в КХЛ. Иногда, когда вы делаете что-то много раз одинаково и обретаете привычку, может, стоит отойти и посмотреть — что нам надо изменить? Одну вещь я сказал — выводить лучших игроков на лед. У нас очень многое изменилось в НХЛ буквально за пять-шесть лет. Лидеры стали получать намного больше времени.

— Надеюсь, вас услышат.

— Это ведь реально повышает шансы на победу. В КХЛ, судя по всему, не так. Но когда я смотрел Омск — Хартли, кажется, старается играть так. Он тренер энхаэловской формации, у него есть опыт там. У вас очень много хороших хоккеистов. Так играйте ими!