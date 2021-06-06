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«В России есть миф о «Красной машине». Вы за ним гонитесь, а его в реальности не существует». Мнение канадского комментатора

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
6 июня 2021, 08:30

Статья опубликована в газете под заголовком: ««В России есть миф о «Красной машине». Вы за ним гонитесь, а его в реальности не существует»»

№ 8454, от 07.06.2021

Комментатор канадского TSN и американского NBC Горд Миллер.
Комментатор канадского TSN и американского NBC Горд Миллер.
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Интервью с комментатором канадского TSN и американского NBC Гордом Миллером.

Матч Россия — Канада останется рубцом на теле нашего хоккея, которых за последние годы было немало. Конечно, пройдет время и он заживет — сейчас уже не все вспомнят, в каком году мы в пух и прах проиграли американцам 3:8. Вопрос, сделаем ли выводы и будем ли лечить.

И здесь полезно послушать мнение противоположной стороны и что-нибудь почерпнуть. Горд Миллер — точно из тех людей, у кого можно это сделать. Десятки лет он комментирует международные турниры для канала TSN, так что хорошо разбирается в европейском хоккее.

В общем, ниже — канадский взгляд на вещи. После десятилетия поражений от них в разных составах почитать стоит.

А американцам 3:8 мы проиграли, кстати, тоже в предолимпийском году, перед Сочи.

Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Брагина.Овертайм — давно не тупая беготня, а целая наука. Наши тренеры оказались к этому не готовы

Удивляет, что российские тренеры не применяют нюансы энхаэловской тактики

— Господин Миллер, давайте сразу к делу: результат матча Россия — Канада вас удивил? Или какое слово вы бы подобрали?

— Думаю, да, вполне удивил. Канада начала чемпионат с трех поражений, забила дважды за девять периодов и, конечно, не получила в свой состав много топовых игроков. Но постепенно поймала кураж. Много всего должно было сложиться, чтобы они вообще попали в четвертьфинал, сравняй счет Латвия — ничего этого бы не было.

— Мы теперь еще больше взъелись на латвийцев с немцами — что, не могли договориться и слить Канаду?

— (Улыбается.) Знаете, все-таки это должно быть сказано: когда ты надеваешь форму национальной команды, в тебе появляется гордость. 11 игроков этой сборной никогда не играли за Канаду, и вряд ли они хотели стать теми, кто впервые не попадет в четвертьфинал. В общем, исход действительно стал сюрпризом. Но опять же, в хоккее удивительные вещи часто творятся. На этом турнире многие команды обыграли соперников впервые в истории.

— А нам, получается, не хватило этой гордости при надевании национальной формы? Тем более она не совсем национальная в этот раз.

— Не думаю, что в этом дело. Я должен быть очень осторожен, рассуждая о национальном характере по хоккейным матчам. Это точно не то место, где ты хочешь умереть за страну, кто бы что ни говорил. Но кое-что я скажу: когда ты разговариваешь с людьми из НХЛ о русском хоккее, они удивляются — ваши тренеры не применяют нюансы энхаэловской тактики. Например, «Вегас» играл вчера с «Колорадо». Главные форварды команд играли очень много. Нэйтан Маккиннон — более 21 минуты в 60-минутном матче. Алекс Пьетранджело — в районе 27 минут, и так далее. Российские команды не используют своих ключевых игроков. Например, после любого телевизионного тайм-аута Канада выводит на лед свое лучшее звено. Как принято у тренеров в НХЛ. И для меня неожиданно, что Проворов сыграл в игре с овертаймом 21 минуту. Такие ребята, как он, должны быть на площадке 27-28 минут. Я не пытаюсь сейчас стать вторым Брагиным, но в НХЛ первое звено играло бы почти весь заключительный период и овертайм.

Есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы

— Вам не показалось, что вообще команда Брагина играла с Канадой как на молодежных чемпионатах мира? Вторым номером, не в инициативу.

— Не знаю, у нее было много голевых моментов. Это была очень равная игра, Канада удержалась в начале, что очень помогло. Честно говоря, до сих пор сложно понять, что произошло в той игре. Я думаю, русские до сих пор прикладывают все усилия, чтобы это выяснить. И они наверняка разозлены из-за этого. Я хочу, чтобы это прозвучало с уважением, — но мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом...

— Вы имеете в виду «Красную машину»?

— О да. Большая «Красная машина», о ней речь. Мы друзья со Славой Фетисовым, мне он очень нравится. Когда я слышу, как он говорит про возвращение славных дней русского хоккея... Были ли они так хороши? Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда энхаэловцы не могли приехать. Но в соревнованиях «лучшие против лучших» Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах. С энхаэловцами вы взяли, наверное, всего две олимпийские медали.

— Мы любим вспоминать 2008-й в Квебеке.

— Ну, это все-таки чемпионат мира, а мы говорим обо всех лучших на льду. Да, выиграли Кубок Канады 1981 года, вчистую. Но когда приезжают сильнейшие, у России не лучшие результаты. Поймите, я не критикую русский хоккей, он дал миру много выдающихся игроков. Но вы преследуете цель, идею, которой не существует. Ее не было. Советские команды доминировали в 1970-е, но на чемпионатах мира, куда канадцы не отправляли так называемых профессионалов. Думаю, вам стоит переосмыслить, чего вы пытаетесь добиться.

— Но здесь есть, наверное, и некая роль государства. Ведь гордость за хоккей — это такой способ раскрутки патриотизма. Вы же недавно посещали канадских солдат НАТО в Латвии, наверное, понимаете, куда я клоню.

— Да, и это очень опасно. Я не считаю Канаду хорошей страной для жизни потому, что хоккейная сборная здорово играет. А считаю потому, что мы стремимся к высокому качеству жизни, у нас хорошее здравоохранение, практически везде работает правосудие... Ну, это я так вижу Канаду. Вот мы США только что обыграли. И что теперь, сегодня США — худшее место на Земле? Это крайне опасная система ценностей. Ты хочешь, чтобы твоя команда просто играла как можно лучше и старалась, — но это не референдум о судьбе страны. Что происходит с холодной войной — это другое измерение. А здесь все жмут друг другу руки после игры.

Россия воспитала множество фантастических игроков. Она играет в стиле, который старается скопировать мир, Канада в некоторых аспектах. Но есть высокие ожидания от российского хоккея, которые не очень справедливы.

3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Валерий Брагин и&nbsp;Евгений Тимкин.Семь главных вопросов к сборной России. Самый страшный — а мы когда-то что-то вообще выиграем?

Я бы хотел поработать в КХЛ. У вас прекрасная атмосфера

— В России любят сравнивать составы на чемпионат мира — мол, это был второй состав россиян против третьего или четвертого канадцев... Вы согласны, что канадский состав здесь был слабее?

— Пожалуй, но я хочу отдать должное канадским и американским игрокам, которые приехали сюда. Потому что весь сезон НХЛ была в локдауне. Аэропорт — самолет — гостиница — арена. Никакого контакта, социализации. И они приезжают сюда, согласившись на трехнедельный «пузырь»! Канадцев может ждать карантин по возвращении домой, еще две недели. Может быть, им сделают исключение, а может, и нет. Игроки об этом не знают. Я вообще не виню тех, кто не приехал в этом году. Я был в «пузыре» на плей-офф НХЛ в прошлом году, был в «пузыре» на молодежном чемпионате мира. Если бы они сделали еще один «пузырь», я бы не приехал. С меня хватит, так сказать.

Конечно, это не сильнейшая команда, 11 человек дебютируют. Сейчас посмотрю записи... 11 из них сыграли менее 100 матчей в НХЛ, вот! Пять игроков родились в 2000-е.

— А вы знаете российских игроков, которые выступают в КХЛ? Швец-Роговой, Карнаухов, Окулов, Рафиков...

— Я знаю многих по молодежному чемпионату мира. Я же ездил на последние 26 чемпионатов. Карнаухова вот знаю, он играл в 2017-м. Не знал Галимова, Швеца-Рогового, Окулова — да, их не видел. Самонова до этого не видел и Бочарова. Но большинство — знаю. Я не смотрел за ними в КХЛ, это правда. Но я слежу за КХЛ, смотрю, кто забил, кто в какой момент в лидерах.

— А поработали бы у нас в лиге? На каком-нибудь матче, например?

— Да, я бы хотел! Никогда не был на матче КХЛ. Был в Уфе на молодежном чемпионате мира 2013 года, и там играли в день нашего прилета. Но я приехал и сразу залег спать. Так что хотелось бы сходить. Слышал, что там круто! Прекрасная атмосфера.

— Погромче, чем в НХЛ. Особенно сейчас, когда у нас не так заботятся о карантине, как здесь или у вас.

— Я ездил в Германию пару лет назад, у коллеги сын там играет. И мне очень понравилось. Очень жду сейчас футбольный Евро-2020! Так что да, я люблю ходить на матчи в других странах. Мы будем в Новосибирске и Омске в 2022-2023-м на молодежном чемпионате мира. Если там будет игра КХЛ — постараюсь сходить!

3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Радость канадцев.Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа

Я бы никогда не сказал, что в международном хоккее одна команда обязательно обыграет другую

— Роман Ротенберг после матча сказал, что в следующий раз мы «обязательно» обыграем Канаду. Встреча очень возможна на Олимпиаде. Если мы попытаемся спрогнозировать, есть ли у России какие-то шансы? В битве лучших против лучших.

— Я бы никогда не сказал так — что какая-либо команда обязательно победит другую в одном матче. Хоккей — это игра с резиновым диском на льду. Уже само по себе непредсказуемо! Тут еще надо дождаться, чтобы энхаэловцы приехали. И такой гарантии нет. Нужно пройти длинный путь, чтобы это произошло.

— Как бы вы оценили шансы на приезд?

— 50 на 50. Но даже в таком составе и учитывая, что Канада сейчас успешна в хоккее как никто другой, — я бы не сказал, что Канада обязательно кого-то обыграет. Посмотрите НХЛ, какие там разные серии до четырех побед. А в одном матче тем более любой может победить. За что мы и любим международный хоккей — непредсказуемость. Что касается встречи... посмотрите, сколько новых юных игроков приходит. Мы смотрели юниорский чемпионат мира — там блистали Матвей Мичков в России, Коннор Бедард в Канаде. Это прекрасно для хоккея, что приходит новое поколение. Я вообще люблю игру, спорт, я никого не ненавижу. Российские телекомментаторы — мои хорошие друзья. Юрий Розанов был моим другом. Вещь, которую я выучил благодаря спорту: патриотизм — это не ненависть к другим странам, а любовь к своей.

— Вы так говорите, как будто замечаете эту ненависть.

— Уверен, что в некоторых людях она есть. Но думаю, что если вы сейчас спросите канадских игроков, для них США — главный соперник, со времен юниоров, они встречаются постоянно в НХЛ.

— Это противостояние жестче, чем с Россией.

— Абсолютно. Хотя не совсем так — спросите людей за 40, для них по-другому. Они вспомнят Кубок Канады и тому подобное.

— Если вы намекаете на Россию насчет ненависти, то иногда это и зависть. Еще пытаемся вас догнать и перегнать.

— Но мы видим, например, что лучший забивающий игрок в истории НХЛ, вероятно, Овечкин.

— Это все-таки личное достижение.

— Понимаю. Но ведь действительно большое достижение для российского хоккеиста. Он невероятно любим в Вашингтоне и во всей НХЛ. Я не могу говорить за другие страны, но, очевидно, для них важно обыграть именно Канаду. Я говорил с некоторыми латвийскими игроками после матча чемпионата мира (Латвия победила Канаду — 2:0. — Прим. «СЭ»). Для них это было большое дело. И я стопроцентно это принимаю. Но это не политическое противостояние. У нас они есть, но лично я приехал смотреть хоккей. Наслаждаться страстью спортсменов. Жаль, в этот раз нет фанатов, нет их страсти. И я вижу эту страсть на чемпионатах мира у россиян на прошлых чемпионатах мира, молодежных и взрослых. Но не думаю, что вам стоит вкладывать ваш национальный характер в хоккейные результаты.

Хоккеисты сборной России после поражения от&nbsp;Канады.«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара

В Канаде смотрят чемпионат мира, когда приезжают лучшие

— Вечный вопрос, который вам задают, — почему Канада не смотрит чемпионат мира? Одна статья о матче с Россией на TSN и все.

— Этот год немного стоит особняком, потому что чемпионат мира идет против первого и второго раундов Кубка Стэнли. На самом деле цифры просмотров чемпионата мира в Канаде довольно хорошие. Это не цифры молодежного чемпионата мира, конечно. Но все же.

— А можно оценить, во сколько раз меньше людей кликают, смотрят?

— Ну... Интерес, конечно, сейчас ушел в НХЛ. Но финал чемпионата мира соберет большую аудиторию. Речь идет о миллионах, думаю. За последние пять лет самые рейтинговые трансляции — финалы МЧМ. Потому что там лучшие. Когда Сидни Кросби приезжал на взрослый турнир, Кори Перри и другие звезды, то люди смотрели. Да, время начала матчей неудобное — это утро либо середина рабочего дня. Дети в школах, люди в офисах.

— Это вообще самый странный чемпионат мира в вашей карьере?

— Да, по многим причинам. Нет зрителей, локдаун, хотя мы все-таки можем немного гулять. Игроки в «пузыре». Куча сенсаций. Но главное, что бросается в глаза, — отсутствие атмосферы. За что мы обожаем чемпионаты мира — фанаты на улицах, пиво везде. Настоящий фестиваль! В этот раз его не было.

— А международная федерация сделала все правильно? Цены на билеты ведь очень высокие.

— Я слышал. Грустно все это, конечно. Я люблю русских фанатов, их боление. Но латвийские фанаты тоже великолепны. Очень жаль, что они не в здании.

— Вообще, так ли был необходим чемпионат мира? Кто-то задается этим вопросом, хотя ИИХФ надо проводить хоть что-то, чтобы хоккей выживал.

— Именно. В Санкт-Петербурге вот будет турнир скоро. Не могу дождаться! В 2016-м мы приезжали туда и в Москву, невероятный получился турнир. Я был в России, наверное, уже 11 раз. Мне очень понравилось, и я очень жду чемпионата мира у вас.

— Нет ли в хоккее проблемы, с которой сталкивается условное синхронное плавание или баскетбол, — доминирование одной страны? Канада уже в пятом финале из шести последних и выигрывает все крупные турниры. Можно говорить об однозначной гегемонии?

— Тут надо быть осторожным. Чемпионат мира может и не быть лучшим индикатором. Я бы так смотрел — канадец Коннор Макдэвид, возможно, лучший игрок в мире. Канадец Нэйтан Маккинон — пожалуй, второй. Первый номер драфта был канадцем, в этом году, возможно, будет, и так может быть ближайшие несколько лет. Да, Канада сейчас на очень хорошей серии. Но на турнире, где играют плей-офф, сложно в принципе предсказывать некие гегемонии. Канада выиграла шесть четвертьфиналов, а до этого пять подряд проиграла. Пожалуйста.

— Просто когда Канада в таком сочетании обыгрывает не самую слабую сборную России, кажется, что между нами огромная дистанция. У нас был шок, думаю, так можно сказать.

— Я понимаю. Но так ли она огромна? Я не уверен.

— Что бы вы посоветовали русским болельщикам и, скажем, нашей хоккейной системе после этого болезненного поражения?

— Я понимаю ваше разочарование. Но лучшая вещь — что вы вскоре возвращаетесь и играете снова, в следующем году. Надо помнить, что хоккей не олицетворение вашего национального образа жизни, а просто игра. И вы будете пытаться выступить лучше в следующий раз. Я думаю, что нужны некоторые изменения. Любая страна в хоккее учится у других. Финляндия привезла к себе канадских тренеров. Канадцы — шведов, чтобы учиться.

— Думаете, нам стоит приглашать канадских тренеров?

— Ну, у вас, кстати, он есть (речь о Дэниэле Бохнере, помощнике Валерия Брагина. — Прим. «СЭ»). Боб Хартли в КХЛ. Иногда, когда вы делаете что-то много раз одинаково и обретаете привычку, может, стоит отойти и посмотреть — что нам надо изменить? Одну вещь я сказал — выводить лучших игроков на лед. У нас очень многое изменилось в НХЛ буквально за пять-шесть лет. Лидеры стали получать намного больше времени.

— Надеюсь, вас услышат.

— Это ведь реально повышает шансы на победу. В КХЛ, судя по всему, не так. Но когда я смотрел Омск — Хартли, кажется, старается играть так. Он тренер энхаэловской формации, у него есть опыт там. У вас очень много хороших хоккеистов. Так играйте ими!

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