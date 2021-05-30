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Бобровский: «Сразу принял решение ехать на чемпионат мира»

15:04
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, прибывший в расположение сборной России для участия в чемпионате мира в Риге (Латвия), отметил, что сразу принял решение помочь национальной команде. По его словам, у него достаточно эмоций после сезона в НХЛ.

«Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с «Тампой», — отметил Бобровский. — Долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира. Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы.

За время, пока не удавалось выступать за национальную команду, следил за всеми матчами, всегда был в курсе ее результатов.

После окончания сезона в НХЛ сил и эмоций у меня более чем достаточно, ведь вызов в сборную — это всегда большая честь.

Что касается пузыря, условий в нем, то я приехал прежде всего играть и помогать команде. Да, условия непривычные, но в текущих реалиях создано все необходимое. Питание, проживание, все на высоком уровне".

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры