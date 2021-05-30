Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Третьяк: «Надо наказывать шведов, чтобы они не вышли в плей-офф ЧМ»

11:49
Теги:

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что сборной России следует обыграть команду Швеции на чемпионате мира и преградить ей путь в плей-офф.

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их, — цитирует «РИА Новости» Третьяка. — Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет. Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет».

Россия добилась в субботу четвертой победы на групповом этапе чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 4:1. Со шведами российская сборная сыграет в понедельник.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210530/khokkey-1734785293.html

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Фото: как сложилась судьба победительниц шоу Холостяк
Дьяволопоклонник вырезал сокамернику глаз и обезглавил в тюрьме
Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в тяжелом состоянии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры