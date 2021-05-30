Третьяк: «Надо наказывать шведов, чтобы они не вышли в плей-офф ЧМ»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что сборной России следует обыграть команду Швеции на чемпионате мира и преградить ей путь в плей-офф.

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их, — цитирует «РИА Новости» Третьяка. — Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет. Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет».

Россия добилась в субботу четвертой победы на групповом этапе чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 4:1. Со шведами российская сборная сыграет в понедельник.