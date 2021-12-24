Канада не оставила России шансов. Кажется, мы не совсем готовы к МЧМ

Единственный контрольный матч перед турниром обернулся провалом.

Коронавирус уже вряд ли сможет помешать проведению МЧМ в Эдмонтоне, но планы участников он все же существенно скорректировал. Из-за увеличения количества заболевших новым штаммом власти Альберты приняли решение ограничить посещаемость матчей мирового первенства до 50 процентов от вместимости арен, а канадской хоккейной федерации совместно с ИИХФ пришлось сократить количество товарищеских матчей каждой из команд до одного и оставить сборные без вменяемой игровой практики. Причем больше всех пострадали Швейцария и Чехия, чью очную встречу отменили из-за положительного теста на ковид у кого-то из чехов.

Стоит ли говорить о том, какую ценность для сборной России приобретал единственный контрольный матч перед стартом любимого новогоднего турнира? Тем более, что в нем ее ждало классическое противостояние против родоначальников хоккея.

Стартовый состав канадцев удивил разве что отсутствием в топ-12 Коннора Бедарда — главного фаворита драфта 2023 года Дэйв Кэмерон решил заявить всего лишь 13-м форвардом. У Сергея Зубова без небольших сюрпризов также не обошлось. Если на сборе в Новогорске тренерский штаб сборной России в качестве ударной наигрывал тройку Хуснутдинов — Свечков — Мичков, то сегодня мы увидели капитана нашей команды на родной позиции в центре, а место на фланге занял другой нападающий системы СКА Семен Демидов.

Уже с первой смены Зубов вместе с помощниками начали использовать наложения и выпустили под первое звено соперника чеккерскую тройку Зинченко — Злодеев — Дидковский. Однако от провального начала телодвижения нашего тренерского штаба не уберегли.

Канадцы наказали россиян за первое же удаление, которое в совершенно безобидном моменте привез Демидов, зачем-то толкнувший в спину клюшкой Ридли Грейга. Первая спецбригада хозяев развозить не стала и потратила на реализацию чуть меньше 30 секунд. Стоило ей второй раз войти в зону россиян, как Мэврик Бурк отдал классный поперечный пас на Коула Перфетти и проспект «Виннипега» практически мгновенно нашел на пятачке позабытого Мэйсона Мактавиша, который в абсолютном одиночестве со второго добивания расстрелял Ярослава Аскарова.

Mason McTavish opens the scoring for Canada! pic.twitter.com/IbQm2xpGn9 — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Не прошло и минуты, как на льду началась вполне традиционная для российско-канадских отношений история, когда канадцы забрасывают первыми и с горящими глазами летят убивать вмиг рассыпавшихся россиян. Причем забить второй гол команде Дэйва Кэмерона вновь помог Аскаров, отразивший бросок прямо перед собой, и абсолютно провальная игра наших защитников на пятаке. Бросок Джастина Сурдифа — будничное добивание от Ридли Грейга — гол.

Ridly Greig adds to Canada's lead seconds later! pic.twitter.com/NxigBMjdkm — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Третий гол команда Сергея Зубова вовсе подарила и собственноручно выкатила на подносе для сборной Канады. Причем непозволительную ошибку совершил Кирилл Кирсанов — защитник с опытом игры на прошлом МЧМ. Стоило ему бездумно полететь обыгрывать нападающего канадцев на своей синей, как Кент Джонсон обокрал его в средней зоне и мгновенно организовал выход «3 в 1», казнив защитника СКА после паса Мактавиша.

Kent Johnson makes it 3-0 for Canada! ?? pic.twitter.com/HtR31N3mT8 — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

«Как отреагировал на все это действо Сергей Зубов?», — спросите вы. Да никак. Вместо того, чтобы взять ранний таймаут или попытаться встряхнуть командой заменой Аскарова на Егора Гуськова, тренерский штаб пустил все на самотек, а через несколько минут увидел еще одно удаление, в котором канадцы вновь уничтожили нашу оборонительную четверку и воткнули четвертую шайбу.

Lukas Cormier makes it 4-0 with a powerplay goal! ?? pic.twitter.com/7xuxRokjAR — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Да, это был первый и единственный контрольный матч перед началом турнира. Да, если верить Денису Казанскому, то сборная России находится под нагрузками и буквально вчера «слезла с велосипеда». Но главная проблема в том, что это не канадцы выглядели людьми с другой планеты, которые уничтожали оборону россиян — это наша сборная сеяла хаос сама для себя.

Впрочем, хозяева не были бы сами собой, не поймай они с самого начала второго периода юношеский расслабон. Если мы убивали себя глупыми ошибками, то парни Кэмерона попытались закопать себя целой россыпью глупых удалений, позволивших гостям вернуться в игру.

Гол Никиты Чибрикова, накатившего на ворота с дальнего слота и с метра поразившего правую девятку Дилана Гаранда после паса Демидова канадцев не вразумил. А вот шайба невероятного Матвея Мичкова заставила их взбодриться и подарила шансы на камбэк.

Russia gets on the board early in the second period. pic.twitter.com/jc6F1UZ6fq — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

И нужно отдать должное первой спецбригаде большинства сборной России (Мухамадуллин — Чибриков — Демидов — Хуснутдинов — Мичков). При розыгрыше лишнего они разворачивали избитый «зонтик» (расстановка 1-3-1), но шайба по чужой зоне ходила у них достаточно быстро, и иной раз оборона соперника не успевала за ее перемещением.

Russia scores another power play goal to make this a two-goal game! pic.twitter.com/TZXAegIHdq — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Пропустив дважды, «кленовые» стали прибавлять и решили не дарить своему главному тренеру флэшбеки из 2011 года. Ближе к концу второй двадцатиминутки хозяева начали разворачивать очень неплохие позиционки, одна из которых закончилась чудо-голом все того же Мактавиша. 23-й номер, оказавшийся совершенно один на правом фланге, просто сблизился с Аскаровым, уложил его на лед и низом завез шайбу за ленточку.

Mason McTavish puts his patience on display and scores a beautiful goal to add to Canada's lead! pic.twitter.com/qMxCsbfpqR — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Вот только уже через минуту разницу в две шайбы вернул на табло миниатюрный Александр Пашин, поймав появившегося в рамке Себастьяна Коссу на перемещении броском с нулевого угла.

It sneaks in and Russia's back in this! pic.twitter.com/oy5QyUz2GB — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

На замену Аскарова Зубов решился только во втором перерыве. И то, что должен был, Егор Гуськов поймал. Но спасти сборную России от шайбы главного антагониста Мичкова Коннора Бедарда, которого Кэмерон берег практически весь матч, ярославец не сумел. Дубль Матвея Мичкова за 37 секунд до финальной сирены лишь установил окончательный счет. И сейчас есть большие сомнения в том, что сборная Зубова готова к турниру в Эдмонтоне.