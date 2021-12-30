«Все это отстой. Организаторы не смогли справиться с простой задачей». Что пишут в Америке об отмене МЧМ

Реакция североамериканских журналистов и людей из мира хоккея на непопулярное решение ИИХФ.

Брюс Гэрриоч, ведущий TSN

«Решение об отмене МЧМ из-за четырех положительных тестов не имеет смысла. Кто стоит за этим решением?»

Алан Уолш, один из крупнейших агентов НХЛ

«Я общался с несколькими игроками, и они опустошены. Игроки 2002 года рождения потеряли последнюю возможность представлять свою страну на соревнованиях в возрастной категории до 20 лет. Чувствую себя подавленным вместе с ними.

Одна из ключевых проблем то, что «пузырь» на МЧМ оказался дырявым. Отели, где располагались хоккеисты были заполнены гостями в вестибюлях, коридорами и местами общего пользования. Игроки держались на расстоянии, носили маски и едва выходили из номеров, но в отелях повсюду полно людей"

Йокке Невалайнен, скаут «Каролины»

«Я очень люблю возрастную группу 2002 года. Они пропустили чемпионаты мира до 18 и 20 лет. Для многих эти события являются кульминационным моментом в их карьере. Они никогда не вернут те моменты, которые у них были. Печальный момент в то время, когда у нас их так много»

Стивен Эллис, автор The Hockey News

Так не должно было закончиться. И теперь все кончено. Всего четыре положительных случая в сборных США, России и Чехии вынудили отменить турнир только на четвертый день турнира. Никто не выиграет золото. Все должно было закончиться не так. Но ИИХФ решила пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности.

Люди непременно будут задавать вопросы. Как можно отменить турнир после всего четырех подтвержденных положительных случаев? Почему нельзя было принять дополнительные меры или закрыть игроков в «пузыре», как в прошлом году? Почему игроки не были закрыты в собственных гостиничных номерах?

На самом деле это не имеет значения. В этой ситуации проигрывают все. Отмена одного из лучших проектов Hockey Canada и ИИХФ не происходит без принятия серьезных решений. С тех пор, как к власти пришел новый президент ИИХФ Люк Тардиф, ему пришлось иметь дело с участием НХЛ в Олимпийских играх 2022 года, отказом лиги от игр, а теперь и с отменой множества турниров, включая лучшие юниорские соревнования как среди мужчин, так и среди женщин.

Я бы не хотел быть тем, кто принимает эти решения. Решение отменить мероприятие такого масштаба, особенно после того, как оно прошло в 2021 году, ранит. Эдмонтон доказал, что может заставить работать систему «пузыря» после ее успешной реализации в плей-офф Кубка Стэнли в 2020-м, а затем и на МЧМ в 2021-м. В ближайшие недели все будут задавать обоснованные вопросы, как организаторы не смогли справиться с этой простой задачей, спровоцировав отмену всего через три дня. Все это отстой.