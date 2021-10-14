Аномалия с тренерами не прекращается. Ларионова в молодежке сменил Браташ

В одну из самых популярных команд страны вместо именитого игрока, но малоопытного тренера пришел неяркий, но крепкий специалист.

Над Ларионовым сгущались тучи

Нынешняя осень в нашем хоккее — одна сплошная непрекращающаяся аномалия. Просто вдумайтесь. Только за сентябрь мы пережили не то увольнение, не то отстранение Валерия Брагина, несостоявшееся возвращение Олега Знарка и вполне состоявшееся назначение Алексея Жамнова. А ведь еще была отставка Андрея Скабелки, чьи позиции в «Локомотиве» казались незыблемыми. Но каждый раз, когда думаешь, что тебя уже ничем не удивить, на авансцену выходит ФХР и говорит: «Подержите мое пиво. У меня есть новый фокус». Не успели мы отойти от пертурбаций в тренерском штабе национальной команды страны перед Олимпиадой в Пекине, как в Сети появилась информация о том, что Игорь Ларионов покидает пост главного тренера молодежной сборной России, а его место займет Олег Браташ.

Понять логику первых лиц нашего хоккея в той или иной ситуации зачастую сложно. За последние годы мы привыкли, что ключевые решения принимаются в ФХР скорее единоначально, нежели коллективно, а от объяснений тех или иных шагов разит сухим шаблонным официозом. И порой кажется, что все телодвижения на руководящих постах возникают совершенно стихийно. Вот только, как и в случае с переполохом в главной сборной, отставка Ларионова назревала достаточно давно.

Впервые слухи о натянутых отношениях Профессора с руководством федерации появились еще прошлым летом, когда чисто формально он возил на предсезонный турнир в Сочи олимпийскую сборную Россию, составленную на 99% из кандидатов на МЧМ. Тогда Ларионова на всех послематчевых пресс-конференциях зачем-то нарочито представляли как «исполняющего обязанности главного тренера олимпийской сборной». При этом все прекрасно осознавали, в какой роли и зачем Ларионов приехал на Sochi Hockey Open с пацанами 2002-2003 годов рождения. Буквоедство, связанное со спонсорскими контрактами, — нет смысла вдаваться в подробности.

Неприятные звоночки стали появляться, когда традиционно расположенный к прессе Ларионов в Сочи наотрез отказывался от больших интервью, а в кулуарах стала появляться информация, что у главного тренера молодежки испортились отношения с главой штаба, также находившимся в тот момент на берегу Черного моря. Но куда больше тогда удивил не голос из сарафанного радио, а странный фортель Профессора, который после заключительного матча с «Автомобилистом» не пришел на итоговую пресс-конференцию и отправил вместо себя общаться с журналистами как раз таки Олега Браташа, временно приставленного к нему в ассистенты.

Что это было? По одной (более реальной) версии, Игорь Николаевич обиделся на то, что днем ранее после игры с «Сочи» пообщаться к нему пришел только один журналист, и решил кинуть нам с коллегами неприятную ответочку. Признаю, получилось не очень красиво. По другой (более конспирологической) — на фоне конфликта с Большим Братом и не самого лучшего результата на турнире Профессор самоустранился от неудобных вопросов.

По нашей информации, взаимный холодок в отношениях с руководством ФХР появился уже после провального МЧМ, на котором российская молодежка осталась без медалей.

Поражение в Эдмонтоне стало ключевым

Для того чтобы понять мотивацию ФХР, достаточно вспомнить тот самый турнир в Эдмонтоне, где из-за «пузыря» и ограниченной численности делегации у бывшего главного тренера молодежки, в отличие от коллег, не стояло никого над душой. Получив в руки команду, собранную из достаточно урожайных годов, Ларионов начал транслировать в массы тезисы о том, что отныне молодежка будет играть от атаки, ориентируясь на советские лекала, больше контролировать шайбу, а крик и накачка при нем упразднятся как методы убеждения. Чем не свежий взгляд и альтернатива консервативному хоккею Брагина?

Однозначно положительно оценивалось и введение на уровне сборных понятия «право на ошибку», по иронии судьбы атрофированное еще в советские времена. Но на практике «прогрессивный комбинационный хоккей с упором на национальную идентичность», который мечтал привить команде U-20 один из умнейших хоккеистов 20-го века, оказался утопией. Пытаясь возвести в абсолют креатив и красивые раскаты, он недооценивал иногда нужную простоту и пахоту, которых так не хватало против команд с вязкой обороной. Да и за весь турнир Ларионов, кажется, так и не понял, что на горячие головы молодых пацанов пряник без кнута не действует. Как итог, неплохая победа на кураже в матче с американцами, полный провал с чехами, вытянутый за счет индивидуального мастерства четвертьфинал с немцами и абсолютный разгром в полуфинале с Канадой.

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — именно так обосновывает решение президент ФХР Владислав Третьяк в вечернем пресс-релизе.

Де-юре в вертикали сборных произошла рокировка и Ларионова никто не увольняет. Но де-факто Профессору дали куда менее ответственный пост, где результат не стоит во главе угла. И теперь в подчинении члена Тройного клуба будет не задорная команда, собирающая миллионы телезрителей у экранов под Новый год, а «ближайший резерв национальной команды», в который входят те, кто по уровню недотягивает до сборной формата Евротура. Как бы то ни было, главный вопрос — в чем новый тренер молодежки лучше старого?

В чем сила, Браташ?

В отличие от Ларионова, Браташа сложно назвать случайной фигурой. Хотя бы потому, что в профессии он уже около 15 лет, шесть из которых провел в системе ФХР. Свою карьеру бывший голкипер начинал еще в далеком в 2003-м ассистентом в родных «Крыльях». Затем на протяжении сезона отвечал за вратарей в СКА, когда питерцев возглавлял Барри Смит. Но куда интереснее, что в свое время Олег Владимирович успел поработать экспертом и комментатором на легендарном канале «Россия 2», который существовал тогда исключительно ради фильмов со Стивеном Сигалом.

Говоря о неплохом бэкграунде 55-летнего специалиста, Третьяк не обманывает — все значимые победы преемника Профессора связаны именно с молодежным хоккеем. В 2014-м он выигрывал Кубок Харламова с не самым звездным «Спартаком». Через год выводил в финал МХЛ уже молодежку «Локомотива», где с его подачи родилась разрывная тройка Полунин — Красковский — Коршков. А в 2016-м получил предложение стать помощником Брагина в молодежке и вместе с отцом камбэков брал серебро и бронзу МЧМ. Впрочем, для Браташа работа в молодежке была скорее соцнагрузкой, в то время как основным местом его деятельности все последние шесть лет была олимпийская сборная, которая обкатывала чуть более взрослый резерв в матчах с немцами, французами и швейцарцами.

Что же представляет собой Браташ как тренер? Во многом его можно назвать побратимом Брагина. Сразу после назначения я разговаривал с двумя игроками его чемпионского «Спартака», и свое повествование они оба начали практически с одного тезиса — он уделяет очень много внимания тактике и деталям, стараясь постоянно объяснять игрокам, что даст то или иное тактическое построение. Что до игры в атаке, то тут все довольно просто — проходи чужую синюю линию и твори все что хочешь.

Были ли у ФХР альтернативы? Убежден, что да. Вполне готов шагнуть на новый уровень главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов, выигравший к 36 годам серебро ЮЧМ, Кубок Глинки/Гретцки и Юношескую олимпиаду. По-прежнему сидит без работы 46-летний Сергей Голубович, разбивший два сезона назад проклятье Глинки и несколько лет успешно работавший с парнями 2002 года рождения, которые составят костяк нынешней молодежки. Но похоже, что наши функционеры решили выбрать тренера, который максимально похож на Брагина, стабильно приносившего стране медали. Да и назначение Браташа — это один из немногих случаев, когда в ФХР сработал тренерский лифт.