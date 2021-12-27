Старт России, мягко говоря, не впечатлил. Мичков хорош, но что у нас с вратарями?

Есть проблемы с началом атаки и дисциплиной. Следующий матч уже завтра.

Россия U20 — Швеция U20 — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: Олауссон — 1 (бол., Хольц, Гранс), 5:24 — 0:1. Эдвинссон — 1 (мен.), 27:39 — 0:2. Андре — 1 (бол., Гранс, Эклунд), 34:16 — 0:3. Свечков — 1 (Чибриков, Танков), 36:28 — 1:3. Хольц — 1 (бол., Эклунд, Андре), 43:26 — 1:4. Мичков — 1 (Демидов), 44:45 — 2:4. Мичков — 2 (Смирнов, Демидов), 45:26 — 3:4. Нидербах — 1 (Торгерссон), 51:37 — 3:5. Льюнгман — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:10 — 3:6.

Вратари: Аскаров (Гуськов, 40:00, 57:47 — 59:10) — Валлстедт.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 30 (4+13+13) — 24 (6+10+8).

Судьи: Ковальски, Хеннесси.

27 декабря. Ред-Дир. WP Centrium.

Хорошее начало не помогло

Сборная России неудачно провела дебютный матч на чемпионате мира, уступив шведам. Не помогла ей замена после второго периода вратаря Ярослава Аскарова, пропустившего три шайбы. Достойным поражение вышло только благодаря гению юного Матвея Мичкова. В остальном все было заслуженным — ни четких действиях при выходе из обороны, ни остроты у чужих ворот от двух звеньев, ни надежности в своей зоне мы не увидели.

Обе команды имели минимум серьезной практики перед стартом чемпионатом мира. Определить степень их готовности очень тяжело, так же как и объяснить определенные изменения в составе. Тут пока тренерам реально виднее. В заявку сборной Швеции не попал острый нападающий Люселль, который очень здорово проводит сезон в Западной лиге, выступая за «Ванкувер Джайантс». Он должен был стать важной частью второго звена «Тре Крунур». Применительно к нему речь вроде бы идет о какой-то травме, хотя сейчас все запуганы до крайности разгулом нового штамма коронавируса. По состоянию на утро воскресенья из 5809 тестов было выявлено по одному положительному случаю у австрийцев, финнов и швейцарцев. Также не повезло двум арбитрам.

Если шведы легко разнесли в выставочном матче сборную Австрии (7:0), не оставив пространства для обстоятельных выводов, то Сергей Зубов и Олег Знарок после чувствительного поражения от канадцев (4:6) сделали несколько изменений — защитник Коромыслов не попал в заявку, уступив место Грудинину, а Пономарев оказался в роли 13-го нападающего.

Бодрое начало матча в исполнении россиян, уверенные действия первого звена и пара бросков со средней дистанции для сборной Швеции не стали большим испытанием. Адаптировавшись к высокому темпу, скандинавы забрали себе контроль шайбы, попали в штангу, заработали большинство после фола Новикова и потратили всего десять секунд на его реализацию. Олауссон из правого круга вбрасывания бросил блестяще, воспользовавшись тем, что Эклунд в этот момент проехался перед Аскаровым.

Holtz (#NJDevils) sets Olausson (#GoAvsGo) up on the power play to give Team Swefen a 1-0 lead pic.twitter.com/3od2DIe9pD — Shayna (@hayyyshayyy) December 26, 2021

Между сумбуром и паникой

После этого гола действия россиян можно было уложить в границах между «сумбуром и паникой». Впереди ничего не получалось, несмотря на желание включить высокие скорости и быстро вылетать в атаку. Дела могли стать совсем плохи, если бы не уверенные действия Аскарова. Пара интересных атак до конца периода и неплохой момент у Пашина, нейтрализованный голкипером Вальстедтом — вот и весь позитив. Самым удивительным фактом следует признать минимальное преимущество по броскам (5-4). Шведы при этом были куда ближе к тому, чтобы забить еще. Первая оборонительная пара нашей команды при неудачном выходе из своей зоны удивительным образом упустила Эклунда, который не использовал выход «1 в 0». Хорошо еще, что Мухамадуллин успел подстраховать голкипера и вынес шайбу почти с ленточки.

Eklund's (#SJSharks) chance slips past Askarov, but Mukhamadullin (#NJDevils) clears it from the crease pic.twitter.com/Kznc9GBJ8U — Shayna (@hayyyshayyy) December 26, 2021

После перерыва россиянам потребовалось еще несколько минут, чтобы включиться на полные обороты. Снова выручил Аскаров, а потом уже сборной Швеции пришлось отбиваться — настолько серьезным было давлением со стороны всех четырех звеньев нашей команды. Когда Нюстрем выбросил шайбу за стекло и отправился на скамейку штрафников, то за такой шанс надо было цепляться всеми конечностями. Вместо этого Танков не смог закрыть зону и упустил защитника Эдвинссона, который реализовал чистый выход «один в ноль» броском между щитков вратарю. Несправедливость? При ни одной заброшенной шайбе к этому моменту точно нет.

Дисциплина хромает

Вдобавок к беззубым действиям в нападении появились совершенно ненужные проблемы с дисциплиной. Удаления Тютнева и Хуснутдинова оставили россиян втроем против пятерых шведов, что привело к третьему пропущенному голу. Настолько беспомощной и безнадежной была наша игра, совсем как в решающих матчах на прошлом чемпионате мира, когда сборную России тренировал Игорь Ларионов, который сейчас качественно работает в роли телевизионного эксперта.

Шайба Свечкова стала скорее делом случая и удачи в виде рикошета от конька Эдвинссона, поскольку реальной угрозы чужим воротам в данном моменте не было. Хотя Чибриков, рвавший на пятачок, чуть раньше получил клюшкой по лицу и своим старанием гол заслужил. Молодежный хоккей — это всегда эмоции, психология и неожиданные перевороты. Один удачный эпизод может в корне изменить положение дел. Гол явно добавил уверенности российской команде, организовавшей несколько опасных атак. Активная помощь со стороны защитников позволила команде Сергея Зубова больше владеть шайбой и доставлять определенные проблемы шведам. Это оставляло какую-то надежду на третий период.

Отметим еще и Никиту Чибрикова, который ценой разбитого лица отдал ассист pic.twitter.com/dH38LWktP5 — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021

Что если бы не Мичков?

Появление в воротах Гуськова после перерыва выглядело как заявка на следующую игру. Ярославцу важно было получить практику перед матчем против швейцарцев, который он теперь с большой долей вероятности начнет с первых минут. Другой вопрос — как все это скажется на и без того шаткой нервной системе Аскарова? Турнир на одной встрече не заканчивается. Третий чемпионат мира подряд решения по вратарям в сборной России вызывают сплошное недоумение.

Арбитры явно не благоволили нашей команде, пропустив пару нарушений. Но, если придираться по максимуму, то конкретно во второй возможности шведов поиграть «впятером против троих» ничего криминального не было. Все по делу. Также как и гол Хольца без особых шансов для Гуськова. Голкипер чуть не успел переместиться и правильно развернуть корпус.

Дальше повод для дискуссии о роли личности в истории подкинул Мичков. Юниор взял дело в свои руки и всего за 46 секунд буквально из ничего соорудил две шайбы. Особенно впечатлил второй гол, заброшенный из-за лицевой линии рикошетом от шлема вратаря. Жаль, что эмоциональный подъем продлился недолго и оборвался. Гуськов не выручил после броска Олауссона, чем вывел вратарскую проблему в команде на новый уровень. Хуже, кажется, быть не может.