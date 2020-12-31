Главный тренер молодежной сборной России и игроки подвели итоги выступление команды на групповом этапе МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов

Об удалениях во втором периоде

— У нас нет претензий к судейству. Все ошибаются: судьи, игроки. Вопрос больше в эмоциональном настрое. Игра была суперважной на этом этапе. Эмоции перехлестывали ребят. Хотя мы предупреждали, что терпение и дисциплина — основные ингредиенты успеха. Архисложно играть против сильной команды столько времени в меньшинстве. После второго периода мы обратили внимание на эти вещи. Мы не можем позволить столько играть в меньшинстве, когда хотим доминировать и побеждать. Это будет очевидным уроком. Не первый год мы получаем необоснованные удаления в таких матчах. У молодых ребят такое бывает. Постараемся устранить детали в деловом разговоре. Объясним, что не имеем права удаляться и помогать сопернику побеждать, особенно вдали от своих ворот и из-за личных обид.

Об Амирове и Подколзине

— У меня был разговор с ребятами, но не только с ними. Собирал ребят в узком кругу, общался по очереди, чтобы понять, как их раскрепости в такой ситуации. Чтобы они поняли, насколько важна их роль в команде. Рад, что в матче с Австрией они забили первые голы и получили уверенность. Это очень важно для любого форварда, который не забивает. Мы штабом верим и знаем, что у нас практически все ребята могу повлиять на результат, забить важные голы. Рад, что сегодня это получилось. Амиров, Подколзин, Хуснутдинов и Чистяков сыграли ключевую роль. Практически вся команды провела ровный матч, который требовал характера, выдержки, терпения и мужества.

О Данииле Чайке

— Он сегодня играл не так много. Это решение было принято по ходу матча. Бывают моменты, когда нужно немного упростить игру. Нет сомнений, что Чайка поможет нам и сыграет здорово в оставшихся трех матчах, которые мы планируем провести на чемпионате мира.

Почему не взяли тайм-аут во втором периоде?

— Такая мысль была, обсуждали это на лавке. Хорошо, что мы не взял его, хотя пропустили гол. Этот тайм-аут нам пригодился в овертайме, когда мы забили. Здесь палка о двух концах. Хорошо, что так получилось.

О Сафонове

— Мы стараемся, чтобы ребята получили небольшой глоток воздуха. Илья — важный элемент нашей команды, центр, который хорошо играет в большинстве под воротами, на вбрасываниях, созидает. Но видно, что ему немного тяжело, он подустал. Думаю, эти два дня до четвертьфинала позволят ему перезагрузиться, отдохнуть и выйти свежим на финальную часть турнира.

О большинстве

— Приятно, когда ребята забивают, и побеждаем в ключевых матчах за счет этого компонента. Когда играют топовые команды, необходимо иметь все элементы, которые могут дать шанс на успех. Бригады большинстве зависят от того, кто был на льду. Если ребята уставшие, мы выпускаем свежее звено, которое было на скамейке.

Мы слегка упростили большинство. Понимаем важность защитников, которые должны доставлять шайбу до ворот. Необходимо иметь трафик перед вратарем, людей, которые могут добить, подставить, взять подбор. Кирсанов — очень интересный парень, который читает игру, спокойно играет с шайбой. Это решение было абсолютно правильным — оно принесло свои плоды. С другой стороны, у нас есть из кого выбирать. Мы даем шансы тем ребятам, которые готовы, жертвуют собой на «пятаке». Надеюсь, в следующих матчах вы увидеть других людей, которые забивают.

Об овертайме «три на три»

— Мы понимаем потенциал каждого игрока. С тренерским штабом обсудили пары нападающих, которые могут сделать результат. Овертайм показал, насколько мастерство, талант, терпение могут решить исход матча. Рад, что Амиров, Чистяков, Хуснутдинов, Подколзин принесли победу. Это дает колоссальный опыт, который пригодится в дальнейших матчах.

О сопернике в четвертьфинале

— На этой стадии матч может решить все. Сопернику нечего терять. Ошибка арбитра, вратаря, нападающего — вещи, который ты не можешь предсказать. Будем готовиться серьезно к любому.

Russia wins it in overtime!! pic.twitter.com/FvAylBaaOg — TSN (@TSN_Sports) December 31, 2020

Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов

О голе в овертайме

— Хорошая работа была проделана до этого. Михаил Абрамов отлично заработал на себе удаление. Хороший гол — бросок в створ и добивание.

О словах Хольца, что россияне играют грязно

— Никакой грязи не было. Все ребята стараются играть чисто, никаких грязных силовых приемов. Может, с их стороны было виднее? У нас нет акцента на такую игру.

Об удалениях во втором периоде

— Не скажу, что были очевидные удаления. Плохо, что давали какой-то малейший повод. Все ребята прекрасно понимают, что во втором периоде удаляться нельзя. Будем работать над этим.

О ключевых вбрасываниях

— Вбрасывания — это ответственность. А там уже пятьдесят на пятьдесят — как повезет, как отскочит, как подбор сработает. Это очень важно. Жаль, что сегодня проиграл его и дал возможность команде реализовать «шесть на пять».

О планах

— Мы будем восстанавливаться, разбирать свою игру, убирать недочеты. Посмотрим матч Швеция — США. По сегодняшней игре могу сказать, что для нас не важно на кого выходить.

Защитник молодежной сборной России Кирилл Кирсанов

О словах Хольца, что шведы мастеровитее россиян

— На этом турнире мастерство высокое у всех команд. Недаром они собраны здесь. Не могу сказать, что шведы мастеровитее. У нас тоже не просто так игроки вызваны на этот турнир.

О голе и большом игровом времени

— За гол спасибо тренерам. Выпустили в большинстве, доверили эту роль. Спасибо партнерам, что вывели на бросок. Я не глядя бросил, она как-то сама залетела. Мое физическое состояние более чем в норме. Всегда готов играть по и по 27, и по 30 минут.