Шведский форвард назвал игру России грязной. Он явно «друг Неймара»

Разбираем удаления в матче МЧМ Россия — Швеция

Молодежный чемпионат мира. Группа B

Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол., Амиров, Чистяков), 64:54 — 4:3.

Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2).

Судьи: Роэланд, Сэндлак.

31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Победа сборной России в заключительной игре МЧМ против исторически очень сильных шведов добавила оптимизма. Россияне проявили характер и дожали соперника в овертайме, хотя пропустили за минуту до конца третьего периода, ведя в счете. Во втором перерыве лидер шведов Александр Хольц назвал игру России «грязной». Обычно приходится слышать о провокациях со стороны североамериканских и чешской сборной, таков стиль их игры, не меняющийся уже шесть десятилетий. А тут жалоба на Россию.

Разберем ключевые эпизоды.

39-я минута. Форвард шведов Арвид Костмар держит клюшку Михаила Абрамова. На секунду может показаться, что она зацепилась за элемент экипировки, но нет — швед намеренно схватил ее рукой и не предпринимает никаких попыток отпустить ее, в то время как Абрамов изо всех сил пытается вырваться. Чистые две минуты за задержку клюшки соперника.

Мгновениями позже Абрамов бьет плечом Костмара, находящегося в этот момент без шайбы. Чистая блокировка — 2 минуты. Поругаем Михаила за несдержанность, приведшую к удалению. Но посмотрите на шведа — он рухнул, как подкошенный, словно ему с разбегу попали в голову. Настоящая «футбольная» симуляция, не хватает только конвульсий на площадке, изображающих адские муки. Стопроцентные две минуты за симуляцию.

36-я минута. «Атака вратаря» от Родиона Амирова, случившаяся за три минуты до эпизода с Костмаром. Родион вылезает на пятачок, шведский защитник Альберт Юханссон противодействует ему, толкая на своего голкипера.

Две минуты Амирову за атаку вратаря — ошибка судей. Понятно, в толчее принять правильное решение сложно, но на то и существуют опыт и квалификация арбитра, чтобы за мгновение вынести правильное решение.

Конечно, Амиров мог избежать контакта и уйти за ворота. Но тогда бы Родион просто не попал бы в сборную — игроки, которые не идут на пятачок на добивание, не нужны ни в одной команде. Тем более что вратарь был далек от того, чтобы прижать шайбу — та продолжала прыгать перед воротами.

Amirov na jaula, segundo o juiz, isso foi interfer?ncia no goleiro



Aja cora??o!



PP Su?cia de novo pic.twitter.com/dHpEWpXKgI — Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 31, 2020

Шведский форвард Эдер Содерблом попадает Семену Чистякову по лицу при броске. Будь наш защитник в стойке, это были бы две минуты за игру высокоподнятой клюшкой. Но россиянин блокирует бросок, стоя на одном колене. Атакующий игрок не поднимает клюшку выше своего плеча — верное решение арбитров, штрафа нет.