Шведский форвард назвал игру России грязной. Он явно «друг Неймара»
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол., Амиров, Чистяков), 64:54 — 4:3.
Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2).
Судьи: Роэланд, Сэндлак.
31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Победа сборной России в заключительной игре МЧМ против исторически очень сильных шведов добавила оптимизма. Россияне проявили характер и дожали соперника в овертайме, хотя пропустили за минуту до конца третьего периода, ведя в счете. Во втором перерыве лидер шведов Александр Хольц назвал игру России «грязной». Обычно приходится слышать о провокациях со стороны североамериканских и чешской сборной, таков стиль их игры, не меняющийся уже шесть десятилетий. А тут жалоба на Россию.
Разберем ключевые эпизоды.
39-я минута. Форвард шведов Арвид Костмар держит клюшку Михаила Абрамова. На секунду может показаться, что она зацепилась за элемент экипировки, но нет — швед намеренно схватил ее рукой и не предпринимает никаких попыток отпустить ее, в то время как Абрамов изо всех сил пытается вырваться. Чистые две минуты за задержку клюшки соперника.
Just a few moments earlier...— EP Rinkside (@EPRinkside) December 31, 2020
(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/PWmTL05ceG
Мгновениями позже Абрамов бьет плечом Костмара, находящегося в этот момент без шайбы. Чистая блокировка — 2 минуты. Поругаем Михаила за несдержанность, приведшую к удалению. Но посмотрите на шведа — он рухнул, как подкошенный, словно ему с разбегу попали в голову. Настоящая «футбольная» симуляция, не хватает только конвульсий на площадке, изображающих адские муки. Стопроцентные две минуты за симуляцию.
Arvid Costmar (@Canucks) masterfully baits Mikhail Abramov into this interference penalty.— EP Rinkside (@EPRinkside) December 31, 2020
(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/sTf8W8mMow
36-я минута. «Атака вратаря» от Родиона Амирова, случившаяся за три минуты до эпизода с Костмаром. Родион вылезает на пятачок, шведский защитник Альберт Юханссон противодействует ему, толкая на своего голкипера.
Две минуты Амирову за атаку вратаря — ошибка судей. Понятно, в толчее принять правильное решение сложно, но на то и существуют опыт и квалификация арбитра, чтобы за мгновение вынести правильное решение.
Конечно, Амиров мог избежать контакта и уйти за ворота. Но тогда бы Родион просто не попал бы в сборную — игроки, которые не идут на пятачок на добивание, не нужны ни в одной команде. Тем более что вратарь был далек от того, чтобы прижать шайбу — та продолжала прыгать перед воротами.
Amirov na jaula, segundo o juiz, isso foi interfer?ncia no goleiro— Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 31, 2020
Aja cora??o!
PP Su?cia de novo pic.twitter.com/dHpEWpXKgI
Шведский форвард Эдер Содерблом попадает Семену Чистякову по лицу при броске. Будь наш защитник в стойке, это были бы две минуты за игру высокоподнятой клюшкой. Но россиянин блокирует бросок, стоя на одном колене. Атакующий игрок не поднимает клюшку выше своего плеча — верное решение арбитров, штрафа нет.
Semyon Chistyakov (#Preds) heads to the locker room after taking a stick to the face. Not a pretty sight. #WorldJuniors pic.twitter.com/ZyoXb8Zzvf— Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020
Князев в падении сует клюшку между рук Раймонду, после чего оба падают. Клюшка высоко, Князев не удержался на ногах и утащил за собой соперника. Решение на усмотрение арбитров. Фол, слабый, но формально он есть.
Temos jud? agora em Edmonton— Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 31, 2020
PP Su?cia pic.twitter.com/9xXP7EaiSm
Теперь про грязную игру. Вот тот самый момент, который имел в виду Хольц. Кузнецов касается его руки после свистка. Ну хорошо, пускай «бьет». В любом случае, это лишний контакт. На 5+20 фол — удаление до конца игры, фол, конечно, не тянет. Тут нет колющего удара, в котором хоккеист бьет соперника словно «штыком». Две минуты.
Но опять — посмотрите на Хольца — как говорил два года назад на МЧМ Клим Костин, он явно «друг Неймара». Когда клюшкой бьют наотмашь, это больно. Но от касания по перчаткам игрок ничего не чувствует, а тут шведский форвард согнулся так, словно ему в палец попала пуля. Явное приукрашивание и все те же две минуты за симуляцию.
Yan Kuznetsov dirty play on Alexander Holtz. #WorldJuniors pic.twitter.com/Be9zkwdRZX— Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020
И наконец один из ключевых моментов игры. Судьи простили сборную России, хотя могли оставить ее «3 на 5» в конце второго периода. Чистяков в меньшинстве выбросил шайбу за пределы площадки. Две минуты? Да. Но надо смотреть, как именно вылетела шайба. Если он покинула ее пределы через лавку игроков, то штраф не накладывается.
Правила игры в хоккей ИИХФ. Правило 135
пункт II. Штраф не налагается в тех случаях, когда хоккеист выбрасывает шайбу непосредственно за борт ледовой площадки на скамейку хоккеистов, но не через защитное стекло позади скамеек хоккеистов.
Пункт III. Штраф не налагается если хоккеист выбрасывает шайбу непосредственно за борт ледовой площадки в любое место арены, если на борту отсутствует защитное стекло.
Иными словами, шайба улетела за пределы поля не через верх стекла, а через скамейку, но там стекла нет. К сожалению, повтор не дает однозначного ответа на этот вопрос.
Are you telling me Russia is involved with a puck over glass controversy again? pic.twitter.com/cDetdC4DNQ— Tough Call Podcast ?? (@ToughCallBlog) December 31, 2020
Фол на Амирове в третьем периоде, который привел к голу Кирсанова, разбирать нет смысла — двухсотпроцентное удаление.
Рассмотрим фол в овертайме, который привел к победному голу России.
Все тот же Костмар побежал встречать Абрамова очень высоко — у чужой синей линии, не успел перестроиться для отката и проиграл позицию набравшему скорость сопернику. Догнал его только на пятачке, где сначала схватил руками, а потом для верности толкнул вперед. Удаление за 25 секунд до конца основного времени и мастерски реализованное большинство российской команды.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю