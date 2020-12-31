Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира

После матча Россия — Швеция (4:3 ОТ) на молодежном чемпионате мира в группе В таблица выглядит так: Россия — 8 очков (4 матча), Швеция — 7 (3), США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).

Оставшиеся игры: Чехия — Австрия, Швеция — США.

Таблицы МЧМ // Календарь МЧМ

Уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.

Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты (матч Чехия — Австрия уже никак не влияет на нашу судьбу)

1) Первое, если

— США победит Швецию в ОТ/по буллитам. При таком раскладе три сборные наберут по 8 очков, а россияне будут выше за счет двух побед в личных встречах.

2) Второе, если

— матч Швеция — США закончится любой победой шведов или победой американцев в основное время.

Кто же может стать соперником сборной России по плей-офф? После побед финнов над словаками и немцев над швейцарцами таблица в группе А выглядит так: Канада, Финляндия — 9 (3), Германия — 5 (4), Словакия — 4 (4), Швейцария — 0 (4).

Оставшиеся игры: Канада — Финляндия.

Швейцария не попала в плей-офф (в этом году нельзя вылететь в низший дивизион, так как соревнования там из-за ковида не проводились), Германия — третья в группе, Словакия — четвертая, Канада и Финляндия в очном матче определят, кто займет первое место.

Так что если американцы побеждают Швецию в ОТ/по буллитам, то Россия попадает в четвертьфинале на Словакию. При другом раскладе нашим соперником станет Германия.