Россия прервала величайшую победную серию шведов. Они не проигрывали 14 лет

Правда, могли выиграть в основное время, но победили за 5 секунд до конца овертайма

Молодежный чемпионат мира-2021. Группа B

Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол., Амиров, Чистяков), 64:54 — 4:3.

Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2).

Судьи: Роэланд, Сэндлак.

31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Победа в основное время над шведами гарантировала молодежной сборной России первое место в группе В, но в проходном матче с Австрией команда лишилась одного из лидеров — форварда «Авангарда» Егора Чинахова. Да, на МЧМ он был пока не слишком ярок, но если брать в расчет выступления в КХЛ, то это самый успешный игрок команды.

Сборная России мощно начала матч и забила в первой же смене. Но гол Родиона Амирова после просмотра не был засчитан. До этого Подколзин задел вратаря, и арбитры посчитали, что Василий сделал это без помощи защитника шведов.

Vasily Podkolzin (#Canucks) cuts to the net and Rodion Amirov (#LeafsForever) scores on the rebound! 37 seconds in, 1-0 to Russia! #WorldJuniors pic.twitter.com/laEWodJtDe — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

Во второй игре подряд классно сыграла тройка Афанасьев — Абрамов — Грицюк, собранная в матче с Австрией после травмы Чинахова. Грицюк выиграл борьбу за чужими воротами у соперника, Абрамов подхватил шайбу и сделал пас на дальнюю штангу Афанасьеву, которому никто не мешал подставить клюшку.

Шведы сравняли счет в эпизоде, когда ничего не предвещало опасности для ворот Аскарова. Но случился рикошет, и Костмар остался на пятаке совсем один.

Arvid Costmar (#Canucks) ties the game at 1s, his second of the tourney. #WorldJuniors pic.twitter.com/p684fEyW4s — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

А на последней минуте первого периода российской сборной удалась шикарная комбинация в большинстве: Хуснутдинов и Подколзин двумя передачами разорвали шведскую оборону, и Амиров бросал уже в пустые ворота.

Во втором периоде у шведов дважды подряд было большинство, причем далеко не все удаления можно назвать стопроцентными. Например, Семен Чистяков отправился в раздевалку после того, как соперник попал ему клюшкой по лицу.

Российской сборной удалось отбиться, но в равных составах скандинавы взяли свое. Причем Хольц сначала не попал в пустые ворота, но тут же исправился — запустил из-за ворот шайбу в щиток Аскарова, и от него она влетела в сетку.

Alexander Holtz (#NJDevils) takes advantage of a flailing Yaroslav Askarov to tie it up. 2-2. #WorldJuniors pic.twitter.com/uvrzNSQ2Vu — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

У россиян было не так много времени в большинстве, но в итоге команда Ларионова реализовала свою попытку в третьем периоде: шикарный бросок в дальний угол нанес защитник Кирсанов.

Have yourself game, Kirill Kirsanov! Post and in on the powerplay, 3-2 to the Russians! Nice screen by Marat Khusnutdinov.#WorldJuniors pic.twitter.com/yDK7FQOSZR — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

Казалось, что Россия дожмет соперника и гарантирует себе первое место в группе победой в основное время, но на последних минутах шведы выпустили шестого полевого игрока и добились своего. Хольц попал в Гюнлера, стоявшего на пятаке, и шайба влетела в ворота.

SWEDES TIE IT WITH A MINUTE LEFT!

Noel Gunler (#Canes) tips in the shot from Alexander Holtz (#NJDevils) Wow. 3-3 #WorldJuniors pic.twitter.com/SnAZQ0N7yB — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

В итоге россияне все-таки смогли прервать невероятную серию шведов, не проигрывавших на групповых этапах МЧМ 14 лет. В овертайме Хуснутдинов оказался первым на добивании и принес команде победу.

Пока российская молодежка вышла на первое место, но итоговая позиция команды на групповом этапе будет зависеть от матча США — Швеция, который пройдет в новогоднюю ночь. Заключительный матч в группе внушает оптимизм, но кажется, что нам пора запастись сердечными каплями — молодежка в своем классическом стиле не ищет легких путей и сама создает себе проблемы на ровном месте.