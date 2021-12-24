Дубль и голевая передача в товарняке перед турниром от главного российского юниора.

4:6 с Канадой в товарняке перед МЧМ — вроде как нормально. Не сломались после кошмара в первом периоде, провели несколько крутых отрезков и в итоге закончили с «минус два». К слову, на последнем золотом турнире в Баффало сам чемпионат начинали с 3:6 от той же Канады того же тренера Дэйва Кэмерона.

Но есть двоякие впечатления от того, как потенциальный разгром превратился в удобоваримый результат. Матвей Мичков дважды забил сам, поучаствовал в еще одной голевой комбинации в большинстве и насоздавал прилично много всего другого, и это круто. Были ли так же хороши его партнеры, особенно за пределами первой тройки, где с Мичковым выходили Марат Хуснутдинов и Семен Демидов? Увы, нет.

YOU'VE JUST BEEN MICHKOV'D ?

? MATVEI MICHKOV PP ??

4-2 Canada pic.twitter.com/MWPOIzwPp2 — This is the KHL (@KHLreplays) December 24, 2021

Уникальность Матвея — в том, что он суперстабилен и почти никогда не проводит целый матч плохо и бесполезно. Есть звезды, которые набирают десятки и сотни очков против раскладных и простых соперников. Мичков попадает в протокол в любой игре — Австрия, Чехия или Канада, для него разницы нет. Это даже важнее его общей космической статистики или лакросс-голов.

Канадцы, конечно, могут бить, могут быть более жесткими, но сегодня прикрыть форварда СКА у них совсем не получилось. Да и не факт, что это вообще реально.

И это очень радует. Год назад одной из главных проблем сборной Игоря Ларионова стало отсутствие реальных звезд в атаке, способных решать в трудной ситуации. Проблема росла весь турнир, и когда в полуфинале не пошло с Канадой (как в первом периоде сегодня), некому было ответить. Мичкову в 16 лет тогда, наверное, на МЧМ было ехать рановато, так что Сергею Зубову повезло больше, чем Ларионову. На таком уровне при абсолютно любых обстоятельствах Матвей способен создавать голы (во множественном числе) в каждом матче.

Но есть и грустная сторона. Зубов на пресс-конференции сегодня сказал: «Мичков у нас такой один». И правда, один. При всех талантах Хуснутдинова, Чибрикова, Пашина, Свечкова, мало игравшего сегодня Юрова — есть опасность, что в случае повторной встречи с Канадой все они могут в момент потеряться, если что-то пойдет не так.

YOU'VE BEEN MICHKOV'D — AGAIN!

? Matvei Michkov — 2nd of the game ??

6-4 Canada pic.twitter.com/aNUIc5h9Cb — This is the KHL (@KHLreplays) December 24, 2021

Проблему может решить классно выстроенная командная игра, но до нее пока далеко. То ли акклиматизация с нагрузками, то ли совсем недавнее назначение Зубова в молодежку, которую он не знает так хорошо, то ли какие-то более банальные тренерские проколы сыграли роль — бардака было предостаточно.

Канада смотрелась куда организованнее и явно могла добавить. К счастью, у нас есть Мичков. И в МЧМ в основном благодаря ему мы входим без комплекса разгрома от главного конкурента.